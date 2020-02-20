В Башкирии из-за праздника изменится расписание поездов и электричек
В республике из-за празднования Дня защитника Отечества временно изменится расписание пригородных поездов.
Так, 21 февраля – по рабочему дню пятница, 22,23 февраля – по выходному дню суббота, 24 февраля – по выходному дню воскресенье, 25 февраля – по рабочему дню понедельник.
22,23,24 февраля назначаются поезда:
— № 6875/6876/6910 Уфа (отправление 07.06) – Инзер — Новоабзаково (прибытие 13.07),
— № 6909/6879/6880 Новоабзаково (отправление 17.21) – Инзер — Уфа (прибытие 23.17),
— № 6431 Тавтиманово (отправление 05.42) – Уфа (прибытие 06.50),
— № 6491 Уфа (отправление 07.29) – Кандры (прибытие 10.16),
— № 6433 Улу-Теляк (отправление 06.04) – Уфа (прибытие 07.49),
— № 6851/6852 Уфа (отправление 08.33) – Инзер (прибытие 12.11).
22,23,24 февраля отменяются поезда :
- № 6420 Уфа (отправление 17.53) – Урман (прибытие 19.22),
— № 6460 Раевка (отправление 06.07) – Уфа (прибытие 08.21),
— № 6211 Шакша (отправление 07.00) – Дема (прибытие 07.42),
— № 6215 Шакша (отправление 07.49) – Дема (прибытие 08.32),
— № 6216 Дема (отправление 16.51) – Шакша (прибытие 17.33).
Время местное.
Пассажиров просят планировать свои поездки заранее. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается также на информационных стендах на станциях и вокзалах.