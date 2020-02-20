В Башкирии из-за праздника изменится расписание поездов и электричек

Пассажиров просят планировать свои поездки заранее. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается также на информационных стендах на станциях и вокзалах.

﻿Так, 21 февраля – по рабочему дню пятница, 22,23 февраля – по выходному дню суббота, 24 февраля – по выходному дню воскресенье, 25 февраля – по рабочему дню понедельник.

ИА «Башинформ»

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