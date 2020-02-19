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Благотворительная акция ВТБ «Мир без слез» в этом году пройдет в Уфе

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Банк ВТБ продолжает благотворительную программу «Мир без слез». Одно из мероприятий состоится этой осенью в столице Башкирии. Всего в 2020 году проведение акции запланировано в 25 медицинских учреждениях: из них четыре находятся в Москве и 21 в регионах.

Первая в этом году акция благотворительной программы ВТБ «Мир без слез» прошла 19 февраля в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского. Одним из приоритетов проекта является улучшение качества диагностики и предупреждения детских заболеваний, поэтому в рамках очередного этапа программы будет приобретена аппаратура для рентгенологического и эндоскопического отделений детского стационара.

«Мир без слез» является важной частью целевой программы «Здоровая страна» банка ВТБ. Первая акция состоялась 17 лет назад – в 2003 году. С момента запуска проекта более 100 детских больниц в 53 регионах России получили финансовую помощь от банка ВТБ. Цель программы – развитие детского здравоохранения в России и обеспечение доступности качественных медицинских услуг в любой части страны. Средства, предусмотренные бюджетом банка, имеют целевое назначение – приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. В приоритете больницы с наибольшим потоком пациентов, а также медицинские учреждения, которые оказывают узкоспециализированную помощь или находятся в отдаленной местности.

«Поддержка российского здравоохранения является одним из важнейших направлений социальной деятельности банка ВТБ, которая осуществляется в рамках программы «Здоровая страна». Цель «Мира без слез» – сделать медицинские услуги максимально качественными и доступными для детей по всей России. Ежегодно банк расширяет географию проекта и оказывает помощь тем регионам, где ранее акции не проводились. В 2020 году акция впервые состоится в городе Биробиджан Еврейской Автономной области», – рассказывает Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

Акции благотворительной программы банка ВТБ будут в течение года проводиться в разных городах, а завершатся в декабре – по традиции последней больницей, принимающей «Мир без слез», станет Детская городская клиническая больница святого Владимира в Москве.

Теги: ВТБ, благотворительность
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