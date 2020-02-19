В субботу в Чесноковке открывается фирменный магазин «Тантана»
22 февраля «Башспирт» открывает в столице очередной фирменный магазин. «Тантана» распахнет двери для покупателей ТК «Тан» в коттеджном поселке Чесноковка Кировского района Уфы. В честь открытия магазина посетителей ждет масштабный праздник с розыгрышами, подарком и даже с настоящим парадом башкирских пчел.
«Мы уверенно наращиваем темпы присутствия «Тантаны» в Уфе, создавая при этом лучшие предложения для наших покупателей, — отмечает пресс-секретарь «Башспирта» Люция Давлиева. — Среди наших торговых точек есть свои флагманы, к примеру, люксовый магазин в самом сердце города на Ленина 31. Уфимцы уже заметили, как преобразился знакомый им на протяжении многих лет маркет на 50 лет Октября 7. И вот в феврале мы открываем «Тантану» в Чесноковке. Это абсолютно новый, особенный формат. В магазине будет работать рюмочная».
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В субботу в Чесноковке открывается фирменный магазин «Тантана»
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