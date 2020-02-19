Фото: glavarb.ru Коррупционные расследования СКР в Башкирии возместили ущерб государству на 144 млн рублей Фото: glavarb.ru

Расследования Следственного комитета по Башкирии в 2019 году возместили ущерб государству на 144 млн рублей, в целом сумма взысканного ущерба составила 256 млн. В СКР расследовали больше половины от общего числа расследованных правоохранительными органами экономических преступлений и 77% коррупционных.

Раскрываемость убийств составила 94%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом — 99%.

Нераскрытыми остались 14 убийств.

Цифры озвучены на коллегии ведомства, прошедшей с участием главы Башкирии Радия Хабирова. Руководитель региона призвал следователей усилить борьбу с экономическими и коррупционными преступлениями: «В стране идут инициированные главой государства Владимиром Путиным масштабные преобразования, в экономике, социальной сфере. Регионы получают миллиардные ресурсы в рамках национальных проектов. На эти средства строятся детские сады и школы, поликлиники и больницы, жилые дома и дороги».