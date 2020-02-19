Фото: УГЗ Уфы Уфа тает: пять автомобилей пострадали в результате падения снега и наледи с крыш Фото: УГЗ Уфы

В Уфу снова пришло аномальное тепло. Вслед за обильными снегопадами в столице Башкирии потеплело до +1 градуса, идет дождь. 19 февраля на улицах города зарегистрировано уже пять случаев падения снега и наледи с крыш и козырьков балконов.

По данным пресс-службы уфимского Управления гражданской защиты, в результате инцидентов автомобили получили механические повреждения. Среди людей пострадавших нет.

Спасатели советуют автолюбителям не парковать машины рядом со зданиями, а пешеходам быть внимательнее и обходить дома, где возможен сход снега.

20 февраля характер погоды в Уфе существенно не изменится. Столбики термометров зафиксируются на отметке +1 градус. Возможен мокрый снег.