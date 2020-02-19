В Уфе проходят массовые проверки водителей сотрудниками ГИБДД
В Уфе проходят массовые проверки водителей сотрудниками ГИБДД Фото: ИА «Башинформ»
Сегодня в столице республики проходят рейды ГИБДД. Водителей проверяют в транспортном потоке.
Особое внимание уделено пресечению грубых нарушений ПДД, в первую очередь — управлению транспорта в состоянии опьянения и нарушениям правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.
В пресс-службе Госавтоинспекции отметили, что массовые проверки проходят в утреннее время.