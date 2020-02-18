На участке трассы Уфа - Инзер - Белорецк введено временное ограничение движения

На участке автомобильной дороги Уфа — Инзер — Белорецк введено временное ограничение движения.

Время ограничения — с 19.15 (мск.) 18 февраля до 07.00 (мск.) 19 февраля.

Участок дороги Уфа — Инзер — Белорецк с 62 км по 205 км.

Ограничение движения касается большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов, маршрутных такси, сообщили в региональном МЧС.

Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия неблагоприятных погодных условий.В условиях неблагоприятной погоды рекомендуется воздержаться от дальних поездок, а также не размещать автомобили вблизи деревьев, опор ЛЭП и слабо укрепленных конструкций. Будьте предельно внимательны.

«Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы, — рекомендуют в МЧС. — Уважаемые водители! Если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад».

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «101» со всех мобильных операторов. Также сохраняется возможность осуществить вызов одной экстренной оперативной службы по отдельному номеру любого оператора сотовой связи: это номера 102 (служба полиции), 103 (служба скорой медицинской помощи), 104 (служба газовой сети).

Единый номер вызова экстренных служб –112. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 233-99-99.