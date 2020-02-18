В Башкирии трассу Р-240 в районе села Толбазы занесло снегом, работает техника
В Башкирии трассу Р-240 в районе села Толбазы занесло снегом, работает техника Фото: пресс-служба МЧС по РБ
В Аургазинском районе Башкирии около села Толбазы замело трассу Р-240. Сообщение об этом поступило от диспетчера ЕДДС Аургазинского района.
Стало известно, что наблюдается затруднение движения для грузовиков — на дороге перемет, гололед.
На место направлена дорожная техника для расчистки полотна, работают силы администрации района, УпрДор «Приуралье».
Для уточнения обстановки в Толбазы отправилась оперативная группа МЧС России по Башкирии.
В республике объявлено штормовое предупреждение, ожидается снежная буря.