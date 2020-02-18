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В Башкирии трассу Р-240 в районе села Толбазы занесло снегом, работает техника

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба МЧС по РБ

В Башкирии трассу Р-240 в районе села Толбазы занесло снегом, работает техника Фото: пресс-служба МЧС по РБ

В Аургазинском районе Башкирии около села Толбазы замело трассу Р-240. Сообщение об этом поступило от диспетчера ЕДДС Аургазинского района.

Стало известно, что наблюдается затруднение движения для грузовиков — на дороге перемет, гололед.

На место направлена дорожная техника для расчистки полотна, работают силы администрации района, УпрДор «Приуралье».

Для уточнения обстановки в Толбазы отправилась оперативная группа МЧС России по Башкирии.

В республике объявлено штормовое предупреждение, ожидается снежная буря.

Розалия Валеева
Теги: снегопад
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