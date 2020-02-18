Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.30 ↓

EUR 68.62 ↑

18 февраля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Вы же не живете моей жизнью»: Владимир Путин дал видеоинтервью ТАСС

ПОЛИТИКА
Фото: скриншот видео ТАСС

«Вы же не живете моей жизнью»: Владимир Путин дал видеоинтервью ТАСС Фото: скриншот видео ТАСС

Президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью для спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Отрывки беседы, которую провел с главой государства известный интервьюер Андрей Ванденко, уже сейчас можно увидеть в соцсетях и на Youtube.

Так, Владимир Путин рассказал, каково это — быть президентом, какие решения приходится принимать и почему. Среди вопросов есть и про отставку правительства, и про возможность договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается в анонсе спецпроекта на странице ТАСС в Facebook.

«Вы же не живете моей жизнью», — в частности, говорит глава государства. «Бардак нам не нужен, и шоу нам не нужно... А мне нужна великая Россия», — приводят авторы видеоролика слова президента.

Полную версию интервью можно будет посмотреть 20 февраля на всех онлайн-площадках информагентства.

Теги: СМИ, интервью, ТАСС
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии перевернулась машина «скорой помощи» с тремя беременными женщинами
В Салаватском районе Башкирии перевернулась машина «скорой помощи», в которой находились три беременные женщины. Как сообщает газета «На земле Салавата
РПЛ планирует использовать систему VAR во всех играх чемпионата России
В воскресенье на уфимском стадионе «Нефтяник» состоялся товарищеский матч между молодежными командами «Уфы» и «Рубина». На данной игре тестировалась сист
Дочь Роберта Юлдашева пыталась попасть на шоу Первого канала
Дочь народного артиста Башкирии Роберта Юлдашева выступила на отборочном туре шоу Первого канала «Dance Революция» и удивила жюри конкурса. Нэркэс в танц
Названа причина смены курса самолета Уфа - Пхукет
Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») объяснила причину вынужденной посадки в Москве самолета «Боинг-777», выполнявшего рейс Уфа - Пхукет. По официаль
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть