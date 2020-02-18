Фото: скриншот видео ТАСС «Вы же не живете моей жизнью»: Владимир Путин дал видеоинтервью ТАСС Фото: скриншот видео ТАСС

Президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью для спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Отрывки беседы, которую провел с главой государства известный интервьюер Андрей Ванденко, уже сейчас можно увидеть в соцсетях и на Youtube.

Так, Владимир Путин рассказал, каково это — быть президентом, какие решения приходится принимать и почему. Среди вопросов есть и про отставку правительства, и про возможность договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается в анонсе спецпроекта на странице ТАСС в Facebook.

«Вы же не живете моей жизнью», — в частности, говорит глава государства. «Бардак нам не нужен, и шоу нам не нужно... А мне нужна великая Россия», — приводят авторы видеоролика слова президента.

Полную версию интервью можно будет посмотреть 20 февраля на всех онлайн-площадках информагентства.