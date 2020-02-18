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В Уфе авторам лучших проектов «Цифрового бума» для школьников обещают 100 000 рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе авторам лучших проектов «Цифрового бума» для школьников обещают 100 000 рублей Фото: Олег Яровиков

В Уфе пройдет «Цифровой бум» — день цифровых технологий. Мероприятие в форме научно-популярного праздника для школьников, их родителей и педагогов состоится в субботу, 22 февраля. Организаторами его выступили Академия наук Республики Башкортостан и Фонд поддержки и развития науки республики.

В рамках мероприятия школьники смогут презентовать свои IТ-проекты и получить не только бесплатную консультацию ведущих экспертов республики в этой области, но и инвестиции на дальнейшее развитие своих разработок. У авторов лучших проектов есть шанс получить до 100 000 рублей, а также призы и подарки от организаторов праздника.

В день цифровых технологий школьникам расскажут, почему «Ок, Google» — это важно, поделятся секретами работы с интернет-площадками. Также для всех гостей «Цифрового бума» будут организованы увлекательные лекции от ведущих IT-специалистов Башкирии и презентация программы «Цифровая экономика России», в ходе которой педагоги и родители узнают о новых возможностях финансовой поддержки школьников.

Кроме того, участников праздника ждут мастер-классы по управлению беспилотными летательными аппаратами, 3D-моделированию и виртуальной реальности.

«Цифровой бум» состоится 22 февраля в Академии наук Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 15. Вход свободный. Начало мероприятия в 10.00. Регистрация по ссылке.

Справки по телефонам: 8 (347) 294-90-02, 8-987-254-90-02.

ИА «Башинформ»
Теги: цифровые технологии, Фонд науки
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