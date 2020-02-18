В Башкирии утверждены границы территорий семи объектов культнаследия
В Башкортостане утверждены границы территорий семи объектов культурного наследия, сообщает Управление по госохране объектов культурного наследия РБ. Приказы опубликованы на официальном сайте.
В Стерлитамаке установлены земли, занятые памятниками регионального значения: «Пекарня Жилкина» — двухэтажное здание 1909 года постройки;
«Дом, где в 1921 году в штабе ЧОН Башкирии находился командир III командного батальона Аркадий Гайдар (А.П.Голиков)»;
«Здание, в котором проходил первый Всебашкирский съезд Советов».
В Уфе установлены границы территории здания бывшей мужской гимназии, расположенного на улице Заки Валиди, 47, ныне корпуса БГМУ,
Кроме того, в Уфе разработана территория объекта культурного наследия регионального значения «Казанско-Богородская церковь», расположенного на улице Ферина, 15.
Также границами теперь защищены памятники федерального значения — мавзолей Хусейн-бека в Чишминском и Килимовский дворец в Буздякском районах.
В соответствии с законодательством в границах территории объектов культурного наследия установлен особый режим использования территории.