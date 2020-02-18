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В Башкирии утверждены границы территорий семи объектов культнаследия

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане утверждены границы территорий семи объектов культурного наследия, сообщает Управление по госохране объектов культурного наследия РБ. Приказы опубликованы на официальном сайте.

В Стерлитамаке установлены земли, занятые памятниками регионального значения: «Пекарня Жилкина» — двухэтажное здание 1909 года постройки;

http://gorod-na-sterle.ru/

«Дом, где в 1921 году в штабе ЧОН Башкирии находился командир III командного батальона Аркадий Гайдар (А.П.Голиков)»;

Фото Л.Ветлугиной

«Здание, в котором проходил первый Всебашкирский съезд Советов».

http://gsrb.ru/

В Уфе установлены границы территории здания бывшей мужской гимназии, расположенного на улице Заки Валиди, 47, ныне корпуса БГМУ,

Домофото
и дома на улице Ленина, 2. Пятиэтажный жилой дом известен тем, что там проживали многие известные личности — писатели Гайнан Амири и Даут Юлтый, народный артист БАССР и РСФСР Гималетдин Мингажев, народный артист СССР Арслан Мубаряков, поэты Рашит Нигмати и Галям Салям (Салям Галимов), украинский поэт, государственный деятель Павло Тычина.

https://ru.wikipedia.

Кроме того, в Уфе разработана территория объекта культурного наследия регионального значения «Казанско-Богородская церковь», расположенного на улице Ферина, 15.

Домофото

Также границами теперь защищены памятники федерального значения — мавзолей Хусейн-бека в Чишминском и Килимовский дворец в Буздякском районах.

В соответствии с законодательством в границах территории объектов культурного наследия установлен особый режим использования территории.

Гульфия Акулова
Теги: объекты культурного наследия
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