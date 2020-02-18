В офисах МФЦ можно сдать экспресс-тест на ВИЧ
В уфимском офисе МФЦ на ул. Губайдуллина, 6, можно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Раз в неделю, с 20 февраля, в офисе будут работать медсестра, лаборант и психолог.
Как сообщает пресс-служба МФЦ, результат можно получить через 15 минут.
Специалисты проконсультируют, расскажут о путях заражения, об особенностях течения заболевания и о способах профилактики инфекции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Башкирии число заболевших гриппом и ОРВИ продолжает расти, эпидпорог превышен на 70%
В правительстве отклонили законопроект о переносе одного выходного дня на 31 декабря
В Гострудинспекции Башкирии сообщили, из-за чего гибнут работники на производстве
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи