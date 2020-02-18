В офисах МФЦ можно сдать экспресс-тест на ВИЧ

В уфимском офисе МФЦ на ул. Губайдуллина, 6, можно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Раз в неделю, с 20 февраля, в офисе будут работать медсестра, лаборант и психолог.

Как сообщает пресс-служба МФЦ, результат можно получить через 15 минут.

Специалисты проконсультируют, расскажут о путях заражения, об особенностях течения заболевания и о способах профилактики инфекции.