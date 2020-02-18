Фото: ИА «Башинформ» В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги Фото: ИА «Башинформ»

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги, сообщает газета «Известия». По данным издания, причиной разработки таких поправок стали жалобы граждан, чьи квартиры затопило из-за соседей-должников.

«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», — сказал «Известиям» разработчик законопроекта депутат Алексей Куринной. Он также добавил, что нельзя отключать и отопление, ведь семьи, которые не могут заплатить за газ, вынуждены жить в холоде.

По данным статистики Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга за ЖКХ, поступающая для принудительного взыскания приставам в России, составляет 21,7 тыс. рублей. В 2018 году эта цифра составляла 23,5 тыс. рублей, в 2017 году — 24,6 тыс. рублей.

Количество судебных исков из-за долгов по ЖКХ растет. Если в 2015-м было возбуждено 2,1 млн таких производств на 42,3 млрд рублей, то в минувшем году — 4,1 млн на 89 млрд рублей.

Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам. Закон конкретизирует статью 155 Жилищного кодекса (ЖК) РФ, устанавливая прямой запрет на уступку прав по взысканию просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам.