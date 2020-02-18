БГПУ им. М. Акмуллы стал призером международного конкурса Quality Innovation Award









В феврале 2020 года в городе Тель-Авив (Израиль) состоялось награждение призеров и финалистов международного конкурса «Качество Инноваций» (Quality Innovation Award). По итогам конкурса Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы занял второе место в номинации «Инновации в образовании» с проектом «Серия развивающих игр-лото "Портрет Башкортостана"».

Серия настольных развивающих игр-лото «Портрет Башкортостана» предназначена для социализации и развития навыков детей, взрослых и лиц с нарушением зрения. Игры развивают интерес к историческому прошлому, культурному наследию нашей Родины, память, внимание, познавательную и творческую активность с помощью сенсорных ощущений (зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых, тактильных) и игровых импровизаций. Наставник проекта – доцент кафедры теорий и методик начального образования Института педагогики Башгоспедуниверситета Екатерина Савельева.

«Портрет Башкортостана» был поддержан тремя федеральными грантами в проектах «Настольные игры о Родине» (Фонд президентских грантов), «О родном крае – через игру» (Ассоциация волонтерских центров) и «Играя – учимся!» (Федеральное агентство по делам молодежи и Ресурсный молодежный центр). Результатом проектов, реализованных в 2017-2019 гг., явилось распространение игр-лото и обучение этим играм более 7000 человек (из них 3000 лиц с нарушением зрения).

Весной-летом 2019 года Акмуллинский университет представил проект игр-лото «Портрет Башкортостана» для участия в региональном этапе международного конкурса «Качество инноваций» (Quality Innovation Award) в номинации «Инновации в сфере образования». Успешно пройдя региональный и федеральный отбор, вуз получил право представлять Россию на международном финале и стал призером конкурса.

Международный конкурс «Качество инноваций» (Quality Innovation Award) возник в 2007 году по инициативе Финской ассоциации качества, с 2010 года конкурс стал международным. В финал международного конкурса в 2019 году в результате отбора на национальных этапах были приняты заявки более чем от 50 организаций из стран Европейского Союза (Испания, Финляндия, Швеция, Чехия и др.), Китая, Израиля, Сербии, ЮАР, Казахстана и России. В России национальной партнерской организацией конкурса является Всероссийская организация качества. В республике региональный этап проводит Союз экспертов по качеству и производительности труда РБ.