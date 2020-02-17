Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Европеец отправился пешком в Москву ради парада Победы Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

72-летний житель Сербии Милован Милутинович отправился в пешее путешествие до Москвы. Его цель — посмотреть парад Победы на Красной площади 9 мая, также мужчина рассчитывает лично поприветствовать российского президента Владимира Путина.

Как сообщает РИА Новости, пенсионер отправился в путь из города Ужице, расположенного в Центральной Сербии. Милутинович планирует преодолеть 2640 километров и пройти по маршруту Ужице — Валево — Белград — Будапешт — Краков — Минск — Москва. Он готовился к путешествию в течение шести месяцев.

«Я готов и ничего не опасаюсь, кроме морозов, — цитирует Милутиновича портал B92. — Попытаюсь на День Победы над фашизмом 9 мая оказаться в Москве и пожать руку президенту Владимиру Путину, которого очень уважаю».

Сообщается, что ранее европеец попадал в Книгу рекордов Гиннесса, когда в 2012 году своим ходом добрался из Сербии на Олимпиаду в Лондон. Его путь тогда составил 2,5 тысячи километров.