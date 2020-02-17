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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфа лидирует среди криминально опасных российских городов для ресторанов и магазинов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфа лидирует среди криминально опасных российских городов для ресторанов и магазинов Фото: ИА «Башинформ»

Названы самые криминально опасные города для ресторанов и магазинов. Чаще всего владельцам розничного и ресторанного бизнеса приходится вызывать группы быстрого реагирования в Уфе, сообщает РИА Новости.

«Чтобы определить наиболее опасные и безопасные для ведения бизнеса города России, эксперты Delta сопоставили количество выездов групп быстрого реагирования с числом объектов, охраняемых в каждом регионе. Исходя из полученных коэффициентов был составлен рейтинг криминогенности, — первое место досталось Уфе», — говорится в отчете.
Наиболее безопасным стал Екатеринбург, далее идут Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва.

Согласно исследованию, 70 процентов противоправных действий происходят в состоянии алкогольного опьянения. Оставшиеся 30 процентов приходятся на доступность имущества в ночное время и открытую выкладку товаров на витринах.

Ранее «Башинформ» сообщал, что стало известно, какие регионы страны являются лучшими по качеству жизни. Башкортостан занял 25 место, получив 50 баллов (из возможных 100). Татарстан занял четвертое место, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

По мнению экспертов, в ближайшие годы ситуация с тройкой лидеров-регионов не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

ИА «Башинформ»
Теги: рейтинг регионов
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