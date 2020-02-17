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17 февраля Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Чишмах судебное заседание по иску жительницы против администрации перенесли на весну

ОБЩЕСТВО

В Чишминском районе Башкирии местная жительница подала в суд на администрацию за отсутствие дорог. Состоялось второе заседание по делу о признании бездействия сотрудников муниципалитета, об обязательстве привести дороги в соответствие с ГОСТами и СанПиНами.

В ходе судебного заседания ответчик — представитель администрации, настаивал на том, что спорным дорогам присвоена пятая категория и состояние дороги ей соответствует.

Местная жительница Фируза Дистанова настаивала на том, что документов, которые свидетельствовали бы о том, что автодороги построены и введены в эксплуатацию, нет. Также нет и документов, в которых было бы указано, что дороги соответствуют требованиям законодательства.

«Решение по данному делу затронет права и законные интересы десятков тысяч человек. Микрорайон Заречный в поселке Чишмы относится к райцентру, но по какой-то причине дорогам не уделяется должного внимания. Отмечу, что я не первая, кто занимается этим вопросом. Мой путь начинали и соседи, жители микрорайона. Безуспешно пытались достучаться до администрации, присылали фотографии, писали жалобы. Можно считать, что граждане исчерпали способы защиты своих прав, поэтому я обратилась в суд с исковым заявлением. Это еще один шанс заставить администрацию заняться строительством и реконструкцией дороги», — сказала Фируза Дистанова.

Судебное разбирательство продолжится 16 марта.

Розалия Валеева
Теги: местное самоуправление
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