Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.45

EUR 68.77

16 февраля Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии навестил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны

ОБЩЕСТВО
Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

Глава Башкирии навестил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

Глава Башкортостана Радий Хабиров навестил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Мугина Каримовича Нагаева. Он прошёл всю войну без ранений. Был командиром взвода легендарной 112-ой Башкавдивизии. Дважды представлен к званию Героя Советского союза. Награждён орденами Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и другими.

«Нам и нашим детям заморочили голову всякими Рэмбо и прочими могучими вояками. А ведь у нас есть настоящие воины, рядом с которыми все выдуманные герои выглядят весьма бледно, — подчеркнул руководитель региона. — Вот это настоящее, до мурашек, до слез! Живите долго, дорогие наши ветераны, побудьте с нами рядом в этом мире, осеняя нас своим величием и силой духа!».

ИА «Башинформ»
Теги: глава Башкирии, Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Девочку с деформированным лицом прооперировали в уфимской клинике
Двухлетнюю жительницу Стерлитамакского района Башкирии Софью Гизатуллину прооперировали в одной из уфимских больниц. Об этом сообщили волонтеры в социаль
В Уфе почтили память россиян, погибших при исполнении воинского долга
В Уфе 15 февраля в рамках мероприятий, посвященных выводу советских войск из Республики Афганистан, у мемориала «Скорбящая мать» состоялась торжественная
На границе Башкирии и Челябинской области зафиксированы сразу два землетрясения
Казахстанский национальный центр данных в один день, 12 февраля, зарегистрировал на Южном Урале сразу два землетрясения. По информации cheltv.ru, сейс
Ученые обнаружили на месте кургана в Абзелиловском районе Башкирии стоянку эпохи палеолита
Ученые обнаружили на месте кургана в Абзелиловском районе Башкирии стоянку эпохи палеолита древностью 100 тысяч лет. В августе 2019 года недалеко от дер
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть