Фото: www.facebook.com/radiyhabirov Глава Башкирии навестил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

Глава Башкортостана Радий Хабиров навестил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Мугина Каримовича Нагаева. Он прошёл всю войну без ранений. Был командиром взвода легендарной 112-ой Башкавдивизии. Дважды представлен к званию Героя Советского союза. Награждён орденами Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и другими.

«Нам и нашим детям заморочили голову всякими Рэмбо и прочими могучими вояками. А ведь у нас есть настоящие воины, рядом с которыми все выдуманные герои выглядят весьма бледно, — подчеркнул руководитель региона. — Вот это настоящее, до мурашек, до слез! Живите долго, дорогие наши ветераны, побудьте с нами рядом в этом мире, осеняя нас своим величием и силой духа!».