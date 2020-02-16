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Красивая дата 20.02.2020: нумерологи рассказали о самом сильном дне года

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Красивая дата 20.02.2020: нумерологи рассказали о самом сильном дне года Фото: ИА «Башинформ»

В феврале 2020 года выпадают сразу три красивые зеркальные даты: 02.02.2020, 20.02.2020 и 22.02.2020. Нумерологи считают, что это самые сильные дни в году. По данным cheltv.ru, особая энергетика числа 20.02.2020 может быть как созидательной, так и разрушительной.

Нумерологи поясняют, что в определенной дате заложен свой код. Каждая цифра имеет значение, а их комбинация создает матрицу, которая состоит из секторов, отвечающих за разные аспекты жизни человека. Двойка — это энергия, которую в этот день следует направлять в нужное русло. Наступает время управленцев, бизнесменов, спортсменов – людей, которые обладают сильной энергетикой и способны влиять на других.

20 февраля может стать отправной точкой для нового цикла в жизни человека. Нумерологи считают, что двойка несет финансовый успех. Эмоционально же этот день нестабилен. Рекомендуется с осторожностью относиться к новым знакомствам.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Башкирии растет число желающих зарегистрировать брак в красивую дату 20.02.2020. На конец января в ЗАГСы республики было подано 262 заявления о заключении брака в этот день, 99 из них в Уфе. И это несмотря на то, что дата выпадает на четверг.

ИА «Башинформ»
Теги: нумерология
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