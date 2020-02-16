Фото: Ксения Калинина В Башкирии в ближайшие дни потеплеет до +1 градуса Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане в ближайшие три дня ожидается небольшое потепление. По данным синоптиков, в воскресенье, 16 февраля, днем по республике местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем составит -4,-9 градусов, местами до 0.

В понедельник, 17 февраля, местами выпадет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -16,-21, местами -8,-13, днем -3,-8.

Во вторник, 18 февраля, ночью прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного, днем мокрый снег, снег с дождем, местами метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -5,-10, днем +1,-4.