Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии на обустройство контейнерных площадок потрачено более 800 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в прошлом году на обустройство контейнерных площадок потрачено более 800 млн рублей. Всего обустроено почти 7 тысяч контейнерных площадок, установлено 23 639 контейнеров, сообщил 14 февраля на коллегии Министерства экологии республики замминистра Нияз Фазылов.

По его словам, еще остается потребность в организации почти 9 тысяч контейнерных площадок и оснащении их 8 597 контейнерами. На эти цели на текущий год в бюджете региона заложено 173 млн рублей.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров распорядился проверить работу по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО в сельских муниципалитетах, назвав результаты некоторых убожеством. Между тем, на это специально выделялись деньги из бюджета. Контрольному управлению поручено провести проверку закупок и исполнение заданий на местах.