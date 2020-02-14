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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Минздрава Башкирии пообещал «не бросать» лаборантов, попавших под сокращение

ОБЩЕСТВО
Фото: Галина Бахшиева

Глава Минздрава Башкирии пообещал «не бросать» лаборантов, попавших под сокращение Фото: Галина Бахшиева

Работники лабораторной службы Башкирии, попадающие под сокращение в ходе проводимой сейчас реорганизации, не будут брошены на произвол судьбы, заявил глава республиканского Минздрава Максим Забелин.

«Те коллеги, которые попадают под сокращение, мы никого не бросаем. С каждым работником той или иной лаборатории, где происходит реорганизация, у нас идут рутинные встречи. Они проходят совместно с нашей профсоюзной организацией, представителями Башкирского государственного медуниверситета, — подчеркнул он в ходе посещения в пятницу клинико-диагностической лаборатории ГКБ №13 Уфы. — Коллегам предлагаем различные формы трудоустройства, переобучения. Все необходимые мероприятия проводятся в соответствии с нормами трудового законодательства».
По предварительным данным Минздрава Башкирии, на первом этапе реализации проекта по реорганизации лабораторной службы в 12 медицинских организациях к концу января этого года подлежал сокращению 71 специалист. Из них 26 работников пенсионного возраста, 14 — предпенсионного, 31 — трудоспособного.

«45 работникам из тех, кто попадает под сокращение, предложены вакантные должности или профессиональная переподготовка по смежным специальностям с дальнейшим трудоустройством в соответствии с новой специализацией, — добавили в Минздраве. — Руководителям медицинских организаций поручено подготовить списки специалистов, желающих пройти переподготовку по смежным специальностям».
Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в республике стартовал проект по реорганизации лабораторной службы, по созданию единого центра компетенций. Первый по счету центр компетенций открылся в уфимской клинической больнице №13.

Аналогичная централизованная лаборатория откроется в этом году на базе Республиканской клинической больницы имени Куватова.

Всего в течение ближайших трех лет в республике создадут от 8 до 12 центров компетенций, в зависимости от территориального расположения и медицинской целесообразности. В каждом из таких центров будут работать от 30 до 50 человек.

В следующем, 2021 году запланировано поэтапное присоединение лабораторий из стационаров.

Галина Бахшиева
Теги: лаборатория, Забелин
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