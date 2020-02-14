Фото: ИА «Башинформ» О разработке Куштау; о карантинной зоне; КумАПП под санкциями США - неделя в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Радий Хабиров: «Куштау будет разрабатываться»; отставка и плановая ротация; за что у бывшего борца с коррупцией изъяли квартиры, а бывшему главархитектору дали 7 лет «строгача»; о судьбе «Зеленой рощи», хищении миллиардов и обманутых паломниках. Главные события недели — в материале агентства «Башинформ».

Хабиров исполнил мечту восьмиклассницы

В преддверии 2020 года в Башкирии проходила акция «Новогодняя цепочка дружбы». Дети писали свои желания на бумаге и склеили их в цепочку. Восьмиклассница из Уфы Елена Казанцева написала, что хочет побывать в рабочем кабинете Главы РБ. 12 февраля Радий Хабиров исполнил ее мечту — показал школьнице свой кабинет, рассказал о распорядке дня и о том, каково это – руководить Башкортостаном. Также он подарил школьнице книгу Мустая Карима и изделия башкирских мастеров, сообщает «Башинформ». «Я думала, что в кабинете главы всё как-то более строго», — поделилась впечатлениями Елена. 13 февраля в рамках этой же акции исполнилась мечта Батырхана из Уфы: он увидел матч ХК «Салават Юлаев» из президентской ложи.

Обвиняются в хищении миллиардов

На этой неделе Следком завершил расследование уголовного дела о мошенничестве и причинении имущественного вреда бывших директоров ООО «Килстройинвест» — застройщика ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе. Павел Рыцев, Иван Арапов и Дмитрий Комлев обвиняются в хищении 2 млрд. Установлено, что с 2013 по 2017 год руководство компании получало деньги от дольщиков на строительство ЖК, но не выполнило обязательства. В результате 1200 дольщикам причинен ущерб на 2 млрд рублей. На имущество обвиняемых и их банковские счета наложен арест, рассказал «Башинформ».

Куштау будет разрабатываться

13 февраля глава Башкирии Радий Хабиров обсудил с представителями научного сообщества вопросы, связанные с промышленной разработкой шихана Куштау. Участники встречи высказали предложения по сохранению флоры и фауны шихана и указали на необходимость дальнейшей модернизации производства соды. «Свою позицию я уже высказывал – Куштау будет разрабатываться, — сообщил Хабиров и подчеркнул: — Да нам никто и не позволит остановить стратегическое для страны производство». Он также пояснил, что ранее Юрий Шевчук попросил его встретиться с учёными по этому вопросу. «Поэтому предлагаю создать рабочую группу по этому вопросу», — сказал глава, отметив, что группа должна тщательно изучить проект разработки шихана и подготовить рекомендации по рациональному проведению геологоразведочных работ, а также сохранению биологического своеобразия Куштау, передает «Башинформ».

У бывшего борца с коррупцией изъяли квартиры

Верховный суд Башкирии подтвердил доводы прокуратуры о том, что бывший замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Уфе приобретал имущество на незаконные доходы. По данным «Башинформа», с 2012 по 2017 год подполковник полиции приобрел две квартиры, Тоyоtа Land Cruiser и Rav4, построил дом в 275 кв. м. Стоимость этих объектов превышала его официальный доход. В итоге суд изъял у полицейского квартиры стоимостью 4 млн 750 тысяч рублей в доход государства. Также взыскана стоимость имущества в 2,6 млн рублей, законность приобретения которых не доказана. Полицейский уволен.

В Альшеевском районе

12 февраля глава Башкирии Радий Хабиров побывал в Альшеевском районе. В селе Ким он посетил Аксёновский агропромышленный колледж, который берёт своё начало более 120 лет назад. Сейчас здесь обучаются 870 человек. Главе представили проект, согласно которому на базе колледжа появится учебный центр — мини-ферма для практической подготовки ветеринаров. По данным «Башинформа», в прошлом году только 5% выпускников-ветеринаров пришли работать в АПК. Также Радий Хабиров посетил пекарню-магазин местного предпринимателя, где выпускается более 50 видов продукции, начато строительство нового здания под пекарню. В селе Шафраново глава возложил венок на Братской могиле и подарил ветерану ВОВ телевизор. В годы войны в селе работал эвакогоспиталь, куда привозили раненых с фронта. В Раевском Хабирову показали благоустроенный парк с автогородком, где школьников обучают правилам дорожного движения. По мнению главы региона, на таких площадках дети быстрее усваивают правила поведения на дорогах. Также в Раевском в марте откроется новый ФОК с бассейном и построят крытую хоккейную площадку для детской спортшколы. Такое поручение дал Радий Хабиров после общения с местными юными хоккеистами.

Карантинная зона

Как узнал «Башинформ», в 25 км от Уфы, в селе Нижегородка Уфимского района создадут карантинную зону по коронавирусу. Такой зоной для прибывших из Китая станет санаторий «Родник здоровья». За поступающими в учреждение будут наблюдать специалисты. 13 февраля на «Здравчасе» глава РБ Радий Хабиров поручил Минздраву оперативно реагировать на истории, возникающие вокруг коронавирусной инфекции, «не допускать слухов и сплетен» и быстро готовить официальные ответы для СМИ. Ранее сообщалось, что в Уфе на несколько часов закрыли 21-ю больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус. Добавим, из-за превышения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппа в школах Уфы карантин продлили до 24 февраля.

Экс-главному архитектору дали более 7 лет «строгача»

Иглинский межрайонный суд вынес приговор 33-летнему бывшему главному архитектору за «превышение должностных полномочий, получение взятки в крупном размере». Как рассказал «Башинформ», с 2014 по 2016 год главный архитектор района, несмотря на отсутствие у застройщиков техрегламентов и проектной документации, выдал разрешения на строительство четырех многоквартирных домов. Компании не выполнили свои обязательства, причинив ущерб дольщикам на 90 млн рублей. За выдачу документации стройкомпании главный архитектор получил взятку в виде квартиры. Суд лишил обвиняемого свободы на 7,9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сколько ветеранов получат по 75 тысяч

В апреле-мае в Башкирии 889 участников и 324 инвалида Великой Отечественной войны получат выплату в 75 тысяч рублей по указу президента РФ. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч. Также все они к юбилею Победы получат региональные выплаты, уточняет «Башинформ». 11 февраля глава Башкирии Радий Хабиров вручил ветеранам первые юбилейные медали «75 лет Победы в ВОВ» и пригласил их 9 мая на военный парад в Уфе.

Запустили «Белое облако»

На этой неделе Миякинский молочный завод, выпускающий продукцию под брендом «Белое облако» и остановленный в январе из-за нехватки оборотных средств, возобновил свою работу. По данным «Башинформа», новый инвестор погасил задолженности предприятия и провел собрание с сотрудниками завода, обещав сохранить коллектив. Ранее глава РБ Радий Хабиров встретился с заводчанами и взял ситуацию под личный контроль.

О спецквотах для хаджа и обманутых паломниках

Мусульмане Башкирии получат отдельные квоты для совершения паломничества в Мекку, сообщил зампредседателя Совфеда Ильяс Умаханов после совещания по вопросам организации хаджа. Оператором станет Духовное управление мусульман РБ, пояснил он, подчеркнув недопустимость появления новых обманутых паломников, которые отдали свои деньги мошенникам и не совершили хадж. В 2019 году из Башкирии в Мекку отправились 131 человек. В среднем турпакет обходится паломникам в 180 тысяч рублей, рассказал «Башинформ».

О «Зеленой роще»: там сейчас все плохо

Радия Хабирова не устраивает сегодняшнее положение дел в уфимском санатории «Зеленая роща». На «Здравчасе» глава региона отметил, что там сейчас все плохо и он сам лично займется судьбой санатория и выправлением сложившейся ситуации, сообщает «Башинформ». Также выяснилось, что в последнее время выросло количество просьб не закрывать роддома в небольших городах и посёлках. Хабиров пояснил, что «мы не будем строить роддом в каждом посёлке. Надо научиться объяснять жителям, что сегодня по хорошим дорогам и на хорошей машине проще добраться в центральную больницу». Он также поручил Минздраву научиться защищать врачей от несправедливых жалоб, а если подтвердятся факты халатности, жёстко наказывать виновных.

Попали под санкции

США на два года ввели санкции против трех российских предприятий: «Кумертауское авиационное производственное предприятие», ВПК «Научно-производственное объединение машиностроения» и «Конструкторское бюро приборостроения», сообщил «Башинформ». По версии Вашингтона, эти предприятия нарушают закон США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Напомним, КумАПП производит и ремонтирует вертолеты типа «Ка» и входит в холдинг «Вертолёты России».

Отставка и плановая ротация

На этой неделе свои полномочия сложил глава Белорецкого района Владислав Миронов. И.о. главы муниципалитета стал Андрей Иванюта, досрочно прекративший депутатские полномочия в Госсобрании РБ, передает «Башинформ». Как сообщил руководитель регисполкома «Единой России», «в Белорецком районе происходит плановая ротация». С 18 февраля указом главы РБ освобожден от должности руководитель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов, работавший в этой сфере с 1998 года.