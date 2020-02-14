Фото: Валерий Шахов В Башкирии пройдет День родного языка Фото: Валерий Шахов

В Уфе и районах Башкирии 21 февраля пройдет международный День родного языка. Жители смогут написать диктант на шести языках — русском, башкирском, татарском, чувашском, удмуртском и марийском.

Об этом стало известно на пресс-конференции, которая состоялась в агентстве «Башинформ» 14 февраля.

Диктант посвящен 120-летию со дня рождения командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (16-й Гвардейской кавалерийской дивизии) Рабоче-крестьянской Красной Армии Минигали Шаймуратова.

Текст выбран из произведения писателя-публициста, ветерана Великой Отечественной войны, бывшего заместителя начальника политотдела 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Сабира Кадырова «Урал бөркөтө».

На языки народов Башкирии текст перевели преподаватели уфимских вузов. Кроме того, оказали помощь и коллеги из Удмуртии: они также будут проверять результаты диктанта.

Как отметила председатель Ассамблеи народов Башкортостана, депутат Госдумы РФ Зугура Рахматуллина, языкам с многомиллионными носителями не угрожает исчезновение, однако через сто лет из шести тысяч языков останется лишь три тысячи.

«Уходят носители, люди перестают говорить на своих родных языках, они вытесняются престижными. Но есть условия, при которых сохранить язык еще возможно: на языке должны говорить, писать, издавать словари и книги, должна оказываться господдержка, и главное: человек должен знать свой родной язык и говорить на своем родном языке», — сказала Зугура Рахматуллина.

Жители России говорят на 270 языках, 136 из них находятся в опасности, 49 — на грани исчезновения: они пропадут с уходом последнего носителя.

«Языку с числом носителей меньше миллиона грозит исчезновение. На башкирском языке в мире говорят 1,7 млн человек, из них по данным переписи в Башкирии проживают 1,174 млн. Причем своим родным языком башкирский назвали всего 75 процентов из этого числа. Процессы ассимиляции нельзя отменить. Но второму государственному языку в Башкирии уделяется достаточное внимание. Учрежден День башкирского языка 14 декабря, по общественной инициативе в республике проходит Год башкирского языка, и в районах уже начали проходить мероприятия. К слову, в конце декабря мы будем оценивать деятельность муниципалитетов по работе в этой сфере. В частности, по публикациям в тематических пабликах социальных сетей. Надеемся, что количество носителей башкирского языка будет только увеличиваться», — сказала председатель президиума Всемирного Курултая башкир Эльвира Аиткулова.

По словам министра образования Башкирии Айбулата Хажина, к написанию диктанта присоединятся национальные, воскресные школы, педагогические колледжи. Диктанты также будут организованы и в районах республики.

В частности, в 49 районах Башкирии местные автономии татар планируют организовать написание диктанта на татарском языке.

«Родные языки — это фундамент. Примечательно, что в одной из школ Башкирии одновременно будут писать диктант на нескольких языках», — сказала депутат Госсобрания — Курултая РБ Римма Утяшева.

Диктант по родному языку планируется сделать ежегодным. 21 февраля в 12 часов он начнется в БашГУ, где прочитают тексты на русском, чувашском и удмуртском, и в БГПУ им. М. Акмуллы — где соберутся те, кто захочет проверить свои знания татарского, башкирского и марийского языков.

Чтобы принять участие в образовательной акции, посвященной Дню родного языка, необходимо зарегистрироваться на сайте Ресурсного центра по национальным языкам

Организаторы готовятся к ажиотажу, так как Тотальный башкирский диктант вызвал большой интерес: его пришли писать около 70 тысяч человек.

Результаты диктанта будут готовы в начале марта. Все участники получат электронные сертификаты.