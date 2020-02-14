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14 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Суд обязал администрацию Уфы снести семь аварийный домов

ОБЩЕСТВО

Октябрьский районный суд Уфы обязал администрацию города ограничить доступ к семи аварийным домам, а также снести их, сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии.

Дома по улицам Малой Шелководной, Самаркандской и Тихорецкой были признали аварийными еще в 1998 году и включили в Республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2013-2017 годы.

Гражданам в рамках программы муниципалитет обязан предоставить благоустроенные жилые помещения, отвечающие требованиям законодательства, а аварийные дома снести.

Несмотря на то, что людей из аварийного жилья расселили, столичная администрация не ограничила доступ к домам и не снесла.

Сотрудники районной прокуратуры обратились в суд и потребовали от муниципалитета, чтобы обязательства были исполнены. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил их.

Теги: мэрия, прокуратура РБ
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