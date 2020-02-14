Фото: ИА «Башинформ» Мужчины усмотрели дискриминацию в своем позднем выходе на пенсию Фото: ИА «Башинформ»

Более 40% российских мужчин считают, что более поздний в сравнении с женщинами выход на пенсию дискриминирует их. Их мнение разделяют 28% женщин, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Как пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, значительная часть мужчин недовольна тем, что они должны выходить на заслуженный отдых на пять лет позже, чем женщины. По мнению 41% опрошенных, поздний выход на пенсию ущемляет их права. Примерно каждая четвертая женщина (28%) разделяет это мнение.

Между тем, некоторые россияне не видят дискриминации в том, что мужчины должны работать дольше. Такого мнения придерживаются 44% мужчин и 50% женщин.

В 2019 году пенсионный возраст повысился: мужчины вышли на пенсию в 60,5 лет, а женщины — в 55,5 лет. Следующее повышение ждет россиян в 2021 году — мужчины и женщины будут выходить на заслуженный отдых в 61,5 и 56,5 лет, соответственно. Завершение пенсионной реформы планируется к 2028 году, когда мужчины смогут выйти на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60.