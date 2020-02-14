В Уфе мужчина пытался пронести в здание суда пистолет
В Уфе мужчина пытался пронести в здание суда пистолет Фото: пресс-служба УФССП по РБ
УФА, 14 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.
В Калининском районном суде Уфы 13 февраля судебные приставы при досмотре очередного посетителя суда предотвратили пронос пистолета марки ПМ с магазином, заряженным 7 патронами. Ранее при осмотре ручной клади мужчины, пытавшегося пройти в здание Орджоникидзевского мирового суда Уфы, были обнаружены четыре патрона и барабан для патронов от травматического пистолета «Оса».
«Нарушителей» пропускного режима приставы передали сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«В 2019 году судебным приставам удалось выявить 4 754 единицы запрещенных к проносу в здание суда предметов и предотвратить необратимые последствия. Среди них — 16 единиц огнестрельного оружия, 266 единиц газового и травматического оружия, 169 боеприпасов, 329 единиц холодного оружия, 190 электрошоковых устройств, а также 3 784 единицы других предметов представляющих угрозу для безопасности окружающих», — сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.