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В Уфе инспекторы ГИБДД массово проверят водителей на нарушения ПДД

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе инспекторы ГИБДД массово проверят водителей на нарушения ПДД Фото: Ксения Калинина

УФА, 14 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 14 февраля пройдут массовые проверки водителей. По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, профилактические мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения для недопущения дорожных аварий с тяжкими последствиями.

Также у водителей проверят все необходимые документы.

«Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и законопослушными на дороге. Водители! Перед выездом всегда проверяйте исправность вашего транспортного средства и наличие необходимых документов», — обратились к гражданам в ведомстве.

Теги: ГИБДД РБ, штрафы, проверки
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