В Уфе инспекторы ГИБДД массово проверят водителей на нарушения ПДД
В Уфе инспекторы ГИБДД массово проверят водителей на нарушения ПДД Фото: Ксения Калинина
УФА, 14 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе 14 февраля пройдут массовые проверки водителей. По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, профилактические мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения для недопущения дорожных аварий с тяжкими последствиями.
Также у водителей проверят все необходимые документы.
«Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и законопослушными на дороге. Водители! Перед выездом всегда проверяйте исправность вашего транспортного средства и наличие необходимых документов», — обратились к гражданам в ведомстве.