В Уфе инспекторы ГИБДД массово проверят водителей на нарушения ПДД

«Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и законопослушными на дороге. Водители! Перед выездом всегда проверяйте исправность вашего транспортного средства и наличие необходимых документов», — обратились к гражданам в ведомстве.

Также у водителей проверят все необходимые документы.

В Уфе 14 февраля пройдут массовые проверки водителей. По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, профилактические мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения для недопущения дорожных аварий с тяжкими последствиями.

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