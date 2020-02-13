Уфимцы пожаловались в прокуратуру на поборы в детском саду

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Жители уфимской Черниковки пожаловались в прокуратуру на поборы в детском саду №12. Проверка их претензии подтвердила: в 2019 году родители по требованию заведующей и воспитателей сдавали деньги на приобретение посуды, красок, игрушек, канцелярских принадлежностей и хозтоваров. Также родители оплачивали охрану учреждения.

Закон гарантирует гражданам России бесплатное и общедоступное образование, а пожертвования должны быть добровольными, прокомментировали в прокуратуре Калининского района Уфы. Незаконный сбор денег прекращен, пятеро должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.