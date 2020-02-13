В Совете Федерации подняли проблему железнодорожного Южного обхода Уфы

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На заседании Совета Федерации в Москве, в рамках проведения Дня РЖД, вновь подняли проблему модернизации вторых сплошных железнодорожных путей на участке «Южный обход Уфы».

Эта тема уже неоднократно поднималась руководством Башкортостана на федеральном уровне, но окончательного решения по этому вопросу до сих пор не принято.

Как подчеркнул, выступая по поручению главы Башкортостана на заседании Совета Федерации сенатор от республики Ирек Ялалов, около 95% грузов, следующих сейчас через Уфу, являются транзитными. При этом главный ход Куйбышевской железнодорожной магистрали и большая часть грузов, включая опасные, проходит непосредственно через жилые кварталы Уфы, где проживает более 1 млн человек.

Разумеется, это вызывает определенное беспокойство у уфимцев, особенно с учетом того, что в черте башкирской столицы расположены три нефтеперерабатывающих и один нефтехимический завод.

Одним из основных мероприятий обеспечения безопасности населения, по мнению специалистов, является необходимость перевода движения транзитных грузовых поездов в объезд по существующему железнодорожному Южному обходу Уфы.

Кроме того, такое решение позволит организовать интенсивное пригородное железнодорожное сообщение в пределах башкирской столицы и значительно повысить качество транспортного обслуживания населения.

Южный обход Уфы был построен в 1985 году, имеет 53 км пути, из которых почти 19 км – однопутные.

С учетом того, что «все соответствующие документы подписаны, поручения даны», присутствовавшего на заседании в Совете Федерации председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова попросили взять этот вопрос, а также реконструкцию железнодорожного вокзала в Уфе под личный контроль.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в декабре прошлого года глава Башкортостана Радий Хабиров в своем послании заявил о планах по строительству транспортного кольца вокруг столицы республики.

«Направим все грузовые составы в объезд Уфы. Запустим вокруг города комфортабельные электропоезда, как на Московской кольцевой железной дороге», — сказал он.