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В мэрии Уфы пообещали усилить борьбу с гололедом на тротуарах

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В мэрии Уфы пообещали усилить борьбу с гололедом на тротуарах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Жители столицы жалуются на гололед на тротуарах и пешеходных переходах. Из-за неустойчивого характера погоды на дорогах образуется наледь. Пользователи в интернете указывают, что насыпаемого «песка» недостаточно. В частности, опасно, отмечают жители, вблизи светофоров.

«По итогам объезда по всем районам города руководителей сферы ЖКХ всем городским службам поручено усилить работу по борьбе с гололедными явлениями, — прокомментировали в пресс-службе мэрии Уфы. — Участки возле светофоров, подходы к проезжим частям, уличные лестничные пролеты, остановочные пункты расчищаются работниками коммунальных служб вручную и посыпаются песчано-соляной смесью. Там, где возможно, используется крупногабаритная и малогабаритная техника. При обнаружении опасного участка наледи каждый житель столицы может обезопасить себя и окружающих, если незамедлительно позвонит в управляющую компанию (если такой участок во дворе) или сообщит о подобном по единому номеру 112, на который можно звонить без сим-карты, денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона».

Если участок наледи во дворе — это территории УЖХ, если на улицах города, на остановках — это УКХ, отметили в пресс-службе администрации.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб управляющих организаций УЖХ г. Уфы:

Центральная диспетчерская МБУ УЖХ г.Уфы: 235-48-00;

УЖХ Дёмского района г.Уфы: 281-22-30; 293-70-61;

Трест жилищного хозяйства Ленинского района г.Уфы: 251-68-60; 293-56-40;

УЖХ Кировского района г.Уфы: 256-36-88; 293-11-00;

УЖХ Советского района г.Уфы: 285-87-75; 285-12-42;

УЖХ Октябрьского района г.Уфы: 235-66-95; 292-73-00;

УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района г.Уфы: 236-12-13; 291-24-24;

УЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы: 216-43-44; 287-05-20; 286-00-90;

УЖХ Калининского района г.Уфы: 238-65-11; 293-35-11.

Единая диспетчерская МБУ «Управление жилищного хозяйства г.Уфы»: +7(347)235-48-00 3.

Отделы коммунального хозяйства и благоустройства Администраций районов Уфы:

Демский – 279-14-95; 279-12-24;

Кировский – 278-90-37; 279-90-38;

Ленинский – 229-04-29; 229-04-30; 229-04-31;

Советский – 223-24-41; 272-21-92; 272-16-10;

Октябрьский – 232-93-52;

Калининский – 263-34-47;

Орджоникидзевский – 216-36-11; 242-36-30; 242-36-31.

Единая диспетчерская Управления коммунального хозяйства и благоустройства г.Уфы: +7(347)251-38-11

Теги: гололед, администрация Уфы
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