В мэрии Уфы пообещали усилить борьбу с гололедом на тротуарах
В мэрии Уфы пообещали усилить борьбу с гололедом на тротуарах Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.
Жители столицы жалуются на гололед на тротуарах и пешеходных переходах. Из-за неустойчивого характера погоды на дорогах образуется наледь. Пользователи в интернете указывают, что насыпаемого «песка» недостаточно. В частности, опасно, отмечают жители, вблизи светофоров.
Если участок наледи во дворе — это территории УЖХ, если на улицах города, на остановках — это УКХ, отметили в пресс-службе администрации.
Телефоны аварийно-диспетчерских служб управляющих организаций УЖХ г. Уфы:
Центральная диспетчерская МБУ УЖХ г.Уфы: 235-48-00;
УЖХ Дёмского района г.Уфы: 281-22-30; 293-70-61;
Трест жилищного хозяйства Ленинского района г.Уфы: 251-68-60; 293-56-40;
УЖХ Кировского района г.Уфы: 256-36-88; 293-11-00;
УЖХ Советского района г.Уфы: 285-87-75; 285-12-42;
УЖХ Октябрьского района г.Уфы: 235-66-95; 292-73-00;
УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района г.Уфы: 236-12-13; 291-24-24;
УЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы: 216-43-44; 287-05-20; 286-00-90;
УЖХ Калининского района г.Уфы: 238-65-11; 293-35-11.
Единая диспетчерская МБУ «Управление жилищного хозяйства г.Уфы»: +7(347)235-48-00 3.
Отделы коммунального хозяйства и благоустройства Администраций районов Уфы:
Демский – 279-14-95; 279-12-24;
Кировский – 278-90-37; 279-90-38;
Ленинский – 229-04-29; 229-04-30; 229-04-31;
Советский – 223-24-41; 272-21-92; 272-16-10;
Октябрьский – 232-93-52;
Калининский – 263-34-47;
Орджоникидзевский – 216-36-11; 242-36-30; 242-36-31.
Единая диспетчерская Управления коммунального хозяйства и благоустройства г.Уфы: +7(347)251-38-11