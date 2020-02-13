Фото: пресс-служба ГФИ по Башкирии Башкирия впервые примет окружной фестиваль для воспитанников детдомов «Вернуть детство» Фото: пресс-служба ГФИ по Башкирии

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В этом году Башкортостан примет участников фестиваля «Вернуть детство» для воспитанников детских домов. Праздник совместят с вокальным конкурсом для ребят с ограничениями по зрению «Белая трость». На совещании у главного федерального инспектора Михаила Закомалдина обсудили детали подготовки к данному мероприятию. На совещании было отмечено, что по итогам прошлого года Башкортостан, который принимал участие во всех окружных проектах («Театральное Приволжье», «Туриада», «iВолга», «Гвардеец» и другие), в общем зачете занял первое место среди 14 регионов.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто был занят в работе, за успешный результат. Однако прошу вас не сбавлять заданного темпа и сакцентировать внимание на максимальном вовлечении молодежи в общественные проекты. Ведь выбирать есть из чего, они все разноплановы. Необходимо усилить в школах и вузах разъяснительную работу. Пока по показателям охвата молодежи мы на 11 позиции в Приволжье. Но дело даже не в статистике, мы же понимаем, а в том, чтобы наши дети развивались, это наше будущее. Для этого и существуют эти проекты»,- подчеркнул Михаил Закомалдин.

Главный федеральный инспектор попросил исключить формальный подход при реализации проектов патриотической направленности, учитывая особенности Года памяти и славы.