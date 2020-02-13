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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мусульманам Башкирии выделят отдельные квоты для совершения хаджа

ОБЩЕСТВО
Фото: Динар Калимуллин

Фото: Динар Калимуллин

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Мусульмане Башкирии получат отдельные квоты для совершения паломничества в Мекку. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов по итогам рабочего совещания, посвященного вопросам организации хаджа.

«Для мусульман Башкирии будет выделена отдельная квота, оператором станет Духовное управление мусульман Республики Башкортостан. На этом этапе работа будет организована совместно с советом муфтиев России с последующей передачей всех полномочий ДУМ РБ», — сказал Ильяс Умаханов.

Он напомнил о том, что планируется комплекс разъяснительных мероприятий по поводу возможности совершения паломничества сыновьями и внуками за отцов и дедов.

Особо Ильяс Умаханов подчеркнул недопустимость появления новых обманутых паломников, которые отдали свои деньги мошенникам. Он отметил, что сейчас идет поиск внутренних резервов, чтобы те, кто не смог совершить хадж, все же исполнили задуманное. Пока четкого алгоритма решения проблемы нет.

«Списки желающих отправиться в хадж будут готовы к 20 апреля. Ежегодно из Башкирии отправляются около 900 паломников. Ожидаем, что в ближайшие годы это число будет расти», — отметил руководитель ДУМ РБ муфтий Айнур Биргалин.

Он подчеркнул, что рынок туроператоров, которые занимаются организацией хаджа, будет «очищен» и в паломничество будут отправлять только официально аккредитованные фирмы.

В 2019 году паломниками в Мекку отправились 20 тысяч 500 россиян, из них 131 человек — из Башкортостана.

В среднем турпакет обходится паломникам в 180 тысяч рублей. За несколько месяцев до даты вылета можно купить путевку за 135-145 тысяч рублей. Иногда цены достигают 250 тысяч рублей — такую сумму заплатили 18 паломников за вылет из Казани. От Уфы их повезут автобусом. Те, кто отправляются в хадж повторно в течение пяти лет, оплачивают пошлину в размере 535 долларов.

О том, какие требования предъявляются к паломникам и кто может отправиться в хадж, читайте в материале агентства «Башинформ».

Теги: религия, мусульмане, хадж
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