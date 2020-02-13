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13 февраля Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Дуванском районе Башкирии поймали агрессивную рысь

ОБЩЕСТВО
Фото: Дуванский вестник

В Дуванском районе Башкирии поймали агрессивную рысь Фото: Дуванский вестник

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В селе Месягутово 9 февраля местные жители заметили рысь. Животное никого к себе не подпускало и агрессивно реагировало на окружающих. На место вызвали полицейских, егерей и представителей сельской службы по охране объектов животного мира и среды их обитания.

«Животное застали у площадки с мусорными контейнерами. Рысь была худой и выглядела нездоровой. Попытались вывести ее за пределы поселения, но она проявила агрессию. Есть основания полагать, что она больна, возможно, бешенством», — объяснил «Дуванскому вестнику» специалист службы Рим Аюпов.

После хищника усыпили. У животного взяты анализы, результаты которых придут позднее.

Теги: дикие животные, рысь, бешенство
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