Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.04 ↓

EUR 68.78 ↑

13 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКУ за отказ от бумажных квитанций

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКУ за отказ от бумажных квитанций Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг для тех, кто откажется от бумажных квитанций. С такой инициативой к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву выступил депутат Борис Чернышов, сообщает RT.

Как подчеркнул депутат, оплата ЖКУ остается весомой статьей расходов россиян.

В качестве механизма, который позволит им сэкономить на оплате услуг ЖКХ, он предлагает рассмотреть возможность отказа от получения бумажных квитанций по оплате коммунальных услуг.

По действующим нормам россияне могут получать квитанции в бумажном и в электронном виде, при этом возможность отказа от бумажного формата не предусмотрена.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — отметил депутат Госдумы в своем обращении.
Размер скидки, по его мнению, можно рассмотреть после того, как будет принято соответствующее решение.

В обращении министру строительства и ЖКХ также подчеркивается, что возможность получать бумажные квитанции для всех желающих должна сохраниться.

Парламентарий также предлагает обязать компании, размещающие свою рекламу на квитанциях, выплачивать гражданам определенный процент на оплату услуг ЖКХ.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в Госдуме готовится законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Теги: ЖКХ, услуги
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Салават Хамидуллин: «Глава республики поставил передо мной масштабные задачи»
В последнее время вокруг известного ученого-историка Башкортостана, публициста и кандидата исторических наук Салавата Хамидуллина ходили слухи о якобы е
В Уфе установлена личность найденного мертвого мужчины с фотографией женщины
Найдены родственники погибшего в Уфе мужчины. Его тело полицейские обнаружили в лесу на улице Лесунова в середине декабря 2019 года. С тех пор стражи пор
НКО Башкирии смогут подать заявки по 10 направлениям на общую сумму 140 млн рублей
Некоммерческие организации Башкирии смогут подать конкурсные заявки на получение грантов по 10 направлениям. Это «Наука и образование», «Социальная подде
В Уфе на несколько часов закрыли 21-ю больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус
Сегодня ночью в уфимскую больницу №21 поступил пациент с подозрением на новый коронавирус. Медики оперативно госпитализировали женщину, прибывшую недавно
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть