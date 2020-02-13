Фото: ИА «Башинформ» В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКУ за отказ от бумажных квитанций Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг для тех, кто откажется от бумажных квитанций. С такой инициативой к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву выступил депутат Борис Чернышов, сообщает RT.

Как подчеркнул депутат, оплата ЖКУ остается весомой статьей расходов россиян.

В качестве механизма, который позволит им сэкономить на оплате услуг ЖКХ, он предлагает рассмотреть возможность отказа от получения бумажных квитанций по оплате коммунальных услуг.

По действующим нормам россияне могут получать квитанции в бумажном и в электронном виде, при этом возможность отказа от бумажного формата не предусмотрена.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — отметил депутат Госдумы в своем обращении.

Размер скидки, по его мнению, можно рассмотреть после того, как будет принято соответствующее решение.

В обращении министру строительства и ЖКХ также подчеркивается, что возможность получать бумажные квитанции для всех желающих должна сохраниться.

Парламентарий также предлагает обязать компании, размещающие свою рекламу на квитанциях, выплачивать гражданам определенный процент на оплату услуг ЖКХ.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в Госдуме готовится законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.