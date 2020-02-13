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13 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии приглашают на выборы талисмана Всероссийской переписи населения-2020

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жителей республики приглашают к участию в выборах талисмана Всероссийской переписи населения-2020. Прием заявок на творческий конкурс создания такого талисмана уже завершен.

В общей сложности прислано свыше 900 конкурсных работ из 74 регионов России. В своих работах многие использовали образы медведя, мыши и собаки. У многих авторов Всероссийская перепись ассоциируется с птицами. Так, в числе предложенных персонажей — 20 аистов, 15 филинов, две жар-птицы и один утенок.

Предстоящая в этом году перепись — первая цифровая перепись в нашей стране, поэтому многие участники снабдили своих рисованных героев планшетами и смартфонами, отметили организаторы конкурса.

«Из нашей республики на этот творческий конкурс представлено 22 работы от 12 авторов», — сообщил «Башинформу» замруководителя Башстата Рустам Гатауллин и призвал жителей Башкирии активно проявить себя на втором этапе всенародного голосования.
Открытое голосование за лучший вариант талисмана продлится до 21 февраля. Проголосовать может любой желающий.

Все, что для этого требуется — зарегистрироваться на сайте www.strana2020.ru и отдать свой голос за одно изображение.

В шорт-лист конкурса войдет 10% изображений, которые набрали больше всего голосов. Победителя выберет профессиональное жюри.

Он получит приз — 60 тысяч рублей, а его работа станет талисманом Всероссийской переписи населения-2020.

Итоги конкурса опубликуют не позднее 28 февраля на официальной странице конкурса ВПН-2020.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий.

Ключевым новшеством этой переписи станет возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на портале государственных услуг.

При обходе домов переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Также переписаться можно будет на переписных участках, включая помещения в МФЦ.

Теги: перепись населения, талисман, конкурс
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