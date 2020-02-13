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В Башкирии будет работать «горячая линия» по вопросам установки в школах автоматов с едой

ОБЩЕСТВО
Фото: Depositphotos.com

В Башкирии будет работать «горячая линия» по вопросам установки в школах автоматов с едой Фото: Depositphotos.com

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В республике запускают «горячую линию» по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты). С 17 февраля по 2 марта управление Роспотребнадзора Башкирии вместе с Центром гигиены и эпидемиологии РБ будет проводить консультации граждан, юридических лиц и предпринимателей по вопросу размещения автоматов с едой в школах.

Ранее против автоматов со сладостями и шоколадками в школах выступил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин. По его словам, результаты проверки показали, что продукция в таких автоматах не соответствует нормам калорийности и сроку годности.

Айбулат Хажин отметил, что сладости из автоматов перебивают аппетит у детей и приводят к снижению охвата здоровым горячим питанием, что противоречит работе по развитию культуры здорового питания. Он добавил, что на автоматы часто жалуются и родители.

Глава региона Радий Хабиров предположил, что изъятие автоматов приведет к определенной реакции жителей: «опять возникает история о том, что власть непредсказуема в своей глупости».

В результате было принято решение обсудить с владельцами автоматов возможность укомплектовать их полезной для детей пищей и напитками.

Теперь же с помощью специальной «горячей линии» все желающие смогут задать специалистам вопросы по поводу продуктов, родительского контроля, роли администрации школы и другие.

Телефон «горячей линии»: 8 800-700-90-30, (звонок бесплатный); работает каждый рабочий день (понедельник-пятница) с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:45. Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный); работает круглосуточно.

Центр гигиены и эпидемиологии РБ проводит консультации по телефонам: 8 (347) 287 85 05, 8 (347) 287-85-09; они работают с 9:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:30.

Теги: школьное питание
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