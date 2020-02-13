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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На борту самолета Москва – Уфа пассажирке стало плохо

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

На борту самолета Москва – Уфа пассажирке стало плохо Фото: Ксения Калинина

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Во время полета рейсом Москва – Уфа 13 февраля на борту самолета пассажирке стало плохо. Экипаж воздушного судна авиакомпании «Победа» оказали женщине первую помощь и сообщили о случившемся в аэропорт прилета.

«На рейсе DP-435 авиакомпании «Победа» экипаж сообщил об ухудшении состояния здоровья пассажира. По прилету ей была оказана первая медпомощь. От госпитализации пассажир отказалась», — прокомментировали инцидент в пресс-службе столичного авиаузла.

Теги: аэропорт
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