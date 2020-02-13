Жители Благовещенска протестуют против строительства рядом с городом мусорного полигона

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Жителей Благовещенска уже не первый год будоражат планы властей о строительстве рядом с городом полигона твердых коммунальных отходов. Земельный участок в пяти километрах от города площадью 42 га был выделен под переработку отходов еще в 2012 году. В знак несогласия благовещенцы уже устраивали акции и митинги, после чего строительство как полигона, так и мусороперерабатывающего завода откладывалось. Инициаторы строительства объектов – компания «Регион-капитал», которой руководит предприниматель, владелец мусоороперерабатывающего бизнеса в Уфе и Стерлитамаке Айрат Максадов.

В Башкирии в настоящее время в функционируют 35 мусорных полигонов, из них восемь уже переполнены. Необходимо строить новые полигоны, отмечало ранее Министерство экологии республики. Полигон в Благовещенске должен стать одним из нескольких крупных пунктов захоронения мусора в республике. Его планируемая мощность более 400 тысяч тонн в год, из них сортироваться будет только 50 тысяч тонн.

Почему такой объект планируется строить именно рядом с нашим городом, возмущены жители Благовещенска?

«Здесь будут захоранивать мусор со всех близлежащих районов, в том числе с Уфы, Уфимского района, а также Нуримановского, Иглинского и других районов, — пишут они. — Нужен ли нам чужой мусор, тем более уже перегруженный с мусоросортировок других районов? У нас уже есть полигон «Вторресурс», он не заполнен и ещё вполне справляется с объемами района. Там будут только вонючая жижа и продукты разложения. Все это будет трамбоваться и перегнивать. Куда будет деваться образовавшиеся фильтрат и концентрат фильтрата? Все это пойдет в нашу землю, воду и почву со снегом, дождем, грунтовыми водами».

Благовещенцы считают, что в городе и так предостаточно заводов, фабрик и производств,: полигон радиоактивных захоронений «Радон», завод «Полиэф», из-за ошибки которого гибла рыба в реке Изяк, птицефабрика «Турбаслинские бройлеры», которая сбрасывает отходы на окружающую территорию, а также арматурный завод, завод железобетонных конструкций, Благовещенский пластик и другие предприятия. «Страдают дети, аллергии, онкология и просто снижение иммунитета — это все последствия загрязнения окружающей среды. В соседней Павловке чистый воздух и вода, там санаторно-курортная зона. Почему же наш район считается каким-то сливным отверстием для них и Уфы? Чем мы и наши дети заслужили это? Почему нельзя построить мусоропереработку, чтобы отходы производства и бытовые отходы перерабатывались, а не загрязняли нам жизненное пространство?», — возмущаются жители.

По их словам, город имеет статус ТОСЭР, превращается в процветающий центр. Но если рядом с городом будет огромный источник загрязнения окружающей среды, никакие инвесторы не рискнут жить в такой зоне — здоровье важнее:

«Мы не хотим уезжать из нашего города и района, мы хотим жить здесь, растить детей и учить. Обращаемся к органам власти, администрации и тем, кто решает вопросы о строительстве полигона ТБО: дайте людям обратную связь. Разрешение на строительство полигона ТБО не должно и не будет подписано, если народ будет против полигона. Соседство с ним должно быть согласовано с местными жителями. Мы живём в демократическом государстве и граждане РФ являются налогоплательщиками и формируют бюджет своего города, имеют права».

Как сообщили «Башинформу» в Минэкологии республики, по факту данного обращения жителей Благовещенска в город выехал замминистра Нияз Фазылов. Комментария от него пока получить не удалось.

Накануне активисты объявили о сборе подписей для петиции против строительства полигона, адресованной главе Башкирии.