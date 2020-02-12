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12 февраля Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В селе Зубово Уфимского района открылся новый детский сад с яслями

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В селе Зубово Уфимского района открыл свои двери новый детский сад «Одуванчик». Объект начали строить в декабре 2018 года.

Садик рассчитан на 260 мест для детей в возрасте от 2 до 7 лет.

В учреждении дошкольного образования предусмотрено место для 12 групп, в том числе две группы ясельного возраста. В настоящее время укомплектовано 10 групп с 264 детьми. Планируется доукомплектование еще двух групп раннего возраста с учётом прогнозного перевода детей из других районов.Также в новом детском саду будут функционировать группы кратковременного пребывания воспитанников и дежурных групп.

Детский сад полностью укомплектован персоналом. В нем созданы все условия для социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития детей. Планируется функционирование платных дополнительных кружков.

В детском саду имеются оборудованные музыкальный и спортивный залы, методический кабинет, кабинет психолога, медицинский блок и прачечная. Оборудованы уличные игровые площадки, полностью обустроена территория детского сада.

Отличительной чертой открываемого детского сада является наличие пищеблока на сырье.

﻿«Жители Уфимского района ждали этот сад давно, особенно те, чьим малышам ещё меньше одного года. Из 12 групп, две – ясельные, — прокомментировал это событие глава республики Радий Хабиров. — Мы по всей республике строим ещё 24 детсада с яслями, все они будут сданы в этом году. Нам важно, чтобы дети росли сильными, здоровыми. Поэтому везде оборудуем спортзалы и современные детские площадки с теневыми навесами. С открытием каждого детского сада очередь на получение мест будет сокращаться, а для жителей – это ещё и новые рабочие места».
В 2019 году в Башкортостане было введено в строй 22 детских сада. В 2020 году в республике планируется построить ещё 24 детских сада.

Теги: детские сады, объекты образования
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