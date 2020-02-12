В селе Зубово Уфимского района открылся новый детский сад с яслями
УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В селе Зубово Уфимского района открыл свои двери новый детский сад «Одуванчик». Объект начали строить в декабре 2018 года.
Садик рассчитан на 260 мест для детей в возрасте от 2 до 7 лет.
В учреждении дошкольного образования предусмотрено место для 12 групп, в том числе две группы ясельного возраста. В настоящее время укомплектовано 10 групп с 264 детьми. Планируется доукомплектование еще двух групп раннего возраста с учётом прогнозного перевода детей из других районов.Также в новом детском саду будут функционировать группы кратковременного пребывания воспитанников и дежурных групп.
Детский сад полностью укомплектован персоналом. В нем созданы все условия для социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития детей. Планируется функционирование платных дополнительных кружков.
В детском саду имеются оборудованные музыкальный и спортивный залы, методический кабинет, кабинет психолога, медицинский блок и прачечная. Оборудованы уличные игровые площадки, полностью обустроена территория детского сада.
Отличительной чертой открываемого детского сада является наличие пищеблока на сырье.
«Жители Уфимского района ждали этот сад давно, особенно те, чьим малышам ещё меньше одного года. Из 12 групп, две – ясельные, — прокомментировал это событие глава республики Радий Хабиров. — Мы по всей республике строим ещё 24 детсада с яслями, все они будут сданы в этом году. Нам важно, чтобы дети росли сильными, здоровыми. Поэтому везде оборудуем спортзалы и современные детские площадки с теневыми навесами. С открытием каждого детского сада очередь на получение мест будет сокращаться, а для жителей – это ещё и новые рабочие места».В 2019 году в Башкортостане было введено в строй 22 детских сада. В 2020 году в республике планируется построить ещё 24 детских сада.