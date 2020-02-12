В уфимском пригороде Нагаево новым улицам дадут космические названия
В уфимском пригороде Нагаево новым улицам дадут космические названия Фото: ufa-nagaevo.ru
УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.
Новым улицам уфимского поселка Нагаево предлагается дать следующие названия: Космическая, Салютная, Спутниковая, Декоративная, Таёжная, Соболиная. Переулкам — Космический, Спутниковый, Декоративный, Драгоценный, Женьшеневый, Загадочный, Интересный, Кудрявый, Мозаичный, Молодой, Морозный, Самобытный, Таёжный.
Вопрос рассматривался на заседании городского совета Уфы 12 февраля. Предложения с этими названиями поступили от жителей Нагаево, сообщили в пресс-службе горсовета.