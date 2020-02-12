Фото: Ксения Калинина В Уфе мошенники расклеивают на машины уведомления о штрафах за парковку Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе мошенники оставляют уведомления о штрафах за «неправильную» парковку автовладельцам. Такие случаи участились у «Колхозного рынка» в Черниковке.

В «уведомлениях» говорится, что нарушение зафиксировано на фото, но само фото не предоставляется. Мошенники просят перечислить сумму, в десятки раз меньше официального штрафа, на банковскую карту в течение двух дней. Если деньги не будут переведены в течение двух дней, то данные о нарушении будут переданы в ГИБДД и тогда придется заплатить реальный штраф, пугают мошенники.

В ГИБДД по РБ прокомментировали, что подобные действия могут быть квалифицированы как мошенничество.

«Штрафы, наложенные посредством автоматизированных комплексов, направляются только по почте. Если у вас возникли сомнения в подлинности квитанций по оплате штрафов ГИБДД, то их наличие вы можете проверить на официальном сайте Госавтоинспекции России либо на портале Госуслуг», — сообщила пресс-служба ГИБДД по РБ.