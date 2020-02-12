Фото: Ксения Калинина В Госдуме предложили запретить отмечать День влюбленных в школах Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить в российских школах отмечать День всех влюбленных. По его мнению, праздник может вызвать у школьников искаженные представления о любви, сообщает РИА Новости.

Инициативу предложено оценить министру просвещения РФ Сергею Кравцову. В обращении депутата указывается, что у праздника нет глубины и философской мудрости.

Милонов отметил, что «необдуманное решение какого-либо образовательного учреждения об организации празднования Дня святого Валентина» приведет к тому, что у подрастающего поколения появятся «неправильные и искаженные представления о любви или брачных отношениях», так как «пластиковость», а также «потребительская сущность праздника» лишает школьников «осознания всей глубины духовной близости».

Депутат выразил мнение, что День влюбленных «противоестественен традициям отечественной культуры» и потенциально опасен «для гармоничного развития» молодежи. По мнению Милонова, этот праздник настолько же близок к истинным чувствам, «насколько близки к историческому контексту американские фильмы 50-х годов о Советском Союзе».