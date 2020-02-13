В ЖК «Михайловка Грин» и «Зубово Лайф» появятся школы, совмещенные с детсадами























УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ».

Ведутся работы по строительству школы на 640 мест и детского сада на 160 мест. Строительство должно завершиться к ноябрю 2020 года. Приветливо распахнут свои двери школа и детский сад для детей поселков «Михайловка Green», «Михайловка Green 2», «Михайловка Place», «Зубово Life», «Зубово Life 2», «Зубово Life 3», «Зубово Life Garden». Приобретая недвижимость в этих поселках, не нужно беспокоиться о школе и детском садике, можно переезжать за город семьей с детьми.

Строительная компания «Жилой Квартал» зарекомендовала себя надежным застройщиком: за 18 лет успешной работы построено более 2500 коттеджей, сдано 23 многоквартирных дома.

Компания строит многоквартирные дома в поселках Зубово «Зубово Лайф Гарден», поселке Михайловка «Михайловка Грин Плейс», коттеджных поселков «Михайловка Грин 2», «Гудвилл парк», «Зубово Лайф 2» и нового коттеджного поселка «Зубово Лайф 3».

Недвижимость от строительной компании «Живой квартал» выбирают те, кто хочет наслаждаться тишиной и спокойствием природы, полями и речкой или озером. Здесь, вдали от городской суеты и удушливых автомобильных пробок, Вы сможете отдыхать, погрузившись в мир полного природного спокойствия.

Эти жилые комплексы прекрасное место для того, чтобы растить детей: тихо и уютно. Забор по периметру, охраняемая территория с въездом по пропускам, видеокамеры – все сделано для того, чтобы жители чувствовали себя в безопасности.

С 2020 года в России появилась новая программа господдержки «Комплексное развитие сельских территорий», которая вступила в силу 1 января 2020 года. В связи с этим была разработана программа ипотеки для покупки недвижимости в сельской местности.

А это значит, что у каждого теперь есть реальная возможность приобрести квартиру или коттедж от строительной компании «Жилой квартал» в ипотеку всего от 2,7% годовых с первоначальным взносом 10%! Это может быть квартира, дом или участок. Объект может быть уже готовым или еще строиться.

Для примера ежемесячный платеж за квартиру-студию получается от 3 645 рублей в месяц! Первоначальным взносом может быть материнский капитал в размере 466,6 тысяч рублей за рождение первенца, также необходим стандартный набор документов для оформления ипотеки.

Детям любых возрастов будет здесь хорошо. Детские площадки с интересными каруселями и горками, покрытие которых выполнено из безопасных материалов. Они построены с учетом современных тенденций, чтобы проводить время на них было весело и комфортно. Машинки, качели, песочницы понравятся как самым маленьким, так и деткам постарше.

«Мы хотим, чтобы жители с радостью возвращались домой, были по-настоящему счастливы. Переезжая, клиент получает комфортные условия для проживания загородом. Наши поселки обладают всеми коммуникациями для комфортного проживания: индивидуальные системы отопления, центральные газоснабжение, водоснабжение. Важным преимуществом проживания в поселках Зубово и Михайловка является то, что присутствует центральная канализация» — говорит и. о. генерального директора компании «Жилой Квартал» Рустэм Максютов.

Чтобы добираться до города жителям было удобно, возле въезда в жилые комплексы организованы автобусные остановки. К тому же на территории работают магазины, в которых можно приобрести товары первой необходимости. В Михайловке Плейс открылся фельдшерско-акушерский пункт. Ведь у нас много молодых семей и семей с детьми.

В каждом поселке работает Управляющая Компания, которая решает множество вопросов для комфортного проживания всех жителей (уборка от снега, чистота парка и т.д.).

Приехать посмотреть наши объекты можно в любое удобное время. Менеджеры отдела продаж встретят Вас, расскажут о жизни в жилом комплексе, ответят на все вопросы о проживании, строительстве, оформлении документов. Записаться на экскурсию можно по телефону 225-02-76.

«Жилой Квартал» — мы строим вашу мечту!