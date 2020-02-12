В Москве студенты из Башкирии представили предложения по продвижению региона

Фото: Полпредство РБ при Президенте РФ







Фото: Полпредство РБ при Президенте РФ

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

11 февраля в Москве, в Полномочном представительстве Башкортостана при президенте РФ студенты, уроженцы нашей республики, которые сегодня обучаются в ведущих вузах страны, представили свои проекты, направленные на популяризацию и продвижение родного региона. С активной молодежью встретились супруга Главы РБ Каринэ Хабирова, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации.

Над проектами студенты работали командами, объединившись заранее в группы.

Председатель землячества Башкирии в МГИМО, третьекурсник Эрик Губайдуллин выступил с инициативой провести «Неделю РБ в МГИМО».

﻿«МГИМО является одной из самых авторитетных международных площадок России и в рамках популяризации бренда «Башкортостан» в РФ, так и за рубежом мы хотели начать именно с нашего вуза и познакомить более 9 тысяч студентов МГИМО, в том числе иностранных с нашей культурой, традициями и с республикой в целом, — пояснил Эрик Губайдуллин.

Планируется, что мероприятие будет проходить в течение недели на площадке МГИМО в марте или апреле.

Студент Высшей школы экономики Искандер Булатов предложил провести в Уфе бизнес-форум «Территория лидерства». Эта площадка направлена на развитие лидерских и предпринимательских качеств среди студентов как Башкортостана, так и всей России.

﻿«Мы хотим организовать Неделю бизнес-проектов и целью данного мероприятия является развитие предпринимательской среды в РБ, развитие предпринимательского мышления среди граждан республики и ряд других, — сказал один из авторов проекта.

Вместе со своим коллегой Зияфом Тулибаевым они представили приложение «Турнавигатор», с помощью которого маршрут путешествий по республике выстраивается автоматически по предпочтениям конкретного человека. В рамках этого проекта будут доступны две функции — «аудиогид», выполняющая роль экскурсовода, и «умное расписание». Благодаря последнему людям не придётся беспокоится о планировании времени, отметили студенты.

Ещё один студент МГИМО Глеб Захарин предложил развивать инфраструктуру Уфы с помощью проекта «Smart City в квадрате».

Студентка ВШЭ Айзиля Мулюкова озвучила предложения о проведении форума «Дома» в Москве, создании землячеств в столичных университетах, организации телемоста со студентами из Башкортостана и Москвы для проведения интеллектуальных игр.

Ребятам важно было услышать мнение экспертов по поводу практикоориентированности и актуальности тех идей, с которыми они выступали. Эксперты активно включились в обсуждение, внесли свои предложения по их доработке и дали конкретные рекомендации авторам по дальнейшей реализации.

Каринэ Хабирова, прослушав выступления студентов, добавила, что их необходимо презентовать в республике, чтобы о них узнали и услышали.

﻿«Проекты необходимо реализовать, — отметила она — Мне очень приятно, что вы все болеете за свою родину, за место, где вы родились, выросли, что вы действительно любите свою республику, — подчеркнула Каринэ Хабирова — Хотелось бы, чтобы вы возвращались в республику, домой. Важно, чтобы наши предприятия готовы были принять вас на стажировку и в будущем трудоустроить».