Фото: ГТРК «Башкортостан» В Уфе врачи провели сложную операцию на мозге ребёнка по удалению очага эпилепсии Фото: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Уфимские врачи провели сложнейшую операцию на мозге — хирурги Республиканской детской клинической больницы удалили ребёнку патологический очаг эпилепсии в коре головного мозга.

Девятилетний пациент семь лет своей жизни был вынужден принимать противосудорожные препараты. В двухлетнем возрасте у него обнаружили фармакорезистентную эпилепсию. Чтобы помочь мальчику, врачи удалили этот патологический очаг, сообщает ВГТРК.

«В год оперируем 10-12 пациентов с фармакорезистентной эпилепсией. Успех от этих операций большой: где-то до 80% случаев судороги прекращаются и человек начинает жить полноценной жизнью», — сказал заведующий нейрохирургическим отделением РДКБ, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Айрат Тимершин.

В Башкирии подобные операции делают только в РДКБ. При помощи операционного микроскопа с высокоточной оптикой нейрохирурги попадают точно в цель и удаляют патологические зоны без вреда для мозга.