Башкирия в федеральных СМИ: О судьбе найденного в сугробе ребенка; списали долг по ипотеке

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия в числе регионов, где больше всего одобрено заявок на выплату на погашение ипотеки многодетным. Семьям списали долги по ипотеке на полмиллиарда рублей.

Поддержка многодетных ипотечников. Регионами-лидерами по одобренным заявкам на получение 450 тыс. рублей господдержки для многодетных семей на выплату ипотеки стали Московская область, Башкортостан и Свердловская область. Об этом информировала «Стройгазета» со ссылкой на данные компании ДОМ.РФ, которая является оператором программы. По данным на 7 февраля этого года, большее количество одобренных заявок пришлось на Московскую область — 2 104 положительных решения на погашение ипотечного кредита на сумму 937 млн рублей. В Башкортостане одобрена поддержка по 1 296 заявлениям на 573 млн рублей. В Свердловской области — 1 173 решения, 517 млн рублей. В топ-5 вошли также Ханты-Мансийский автономный округ (1 131 заявление) и Тюменская область (1 121 заявление). Всего после запуска программы одобрено 31,6 тыс. заявок на 13,9 млрд рублей. Госпрограмма, по которой можно получить выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети, пояснили в газете.

В Уфе опровергли слух об отказе принимать пациента, вернувшегося из Китая. Как передает ИА REGNUM, главврач инфекционной клинической больницы №4 Уфы Радик Галимов опроверг распространённую в СМИ информацию о том, будто врачи его больницы отказались обследовать гражданина РФ, вернувшегося из Китая. Об этом он заявил 11 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, уточняется в сообщении. «Конкретно этот случай места не имел. У нас в приемном покое данный случай не зафиксирован», — приводит агентство слова Галимова. Ранее сообщалось, что врачи уфимской инфекционной больницы отказались обследовать гражданина РФ, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, напомнили в REGNUM.

Найденного в сугробе башкирского ребенка возьмет под опеку дедушка. Об этом узнали «Вести.ру». В сюжете говорится, что «двухлетний мальчик, которого нашли в сугробе в башкирском селе Нугуш, вышел из комы. Как рассказал журналистам дедушка ребенка, сейчас мальчик находится на лечении в Уфе». Мужчина по имени Салих в интервью рассказал, что хочет оформить опеку над внуком, так как его невестка безответственная. В ночь на 11 февраля ее не было дома, и мальчик, проснувшись ночью, пошел искать ее. «Она ушла пить к соседям вместе со своим любовником», – пояснил Салих и признался, что не хочет, чтобы мальчик и дальше оставался с матерью.

11 февраля многие федеральные СМИ передали, что в Башкирии ночью в снегу нашли замерзшего ребенка и доставили в больницу. Так, телеканал НТВ рассказал, что в Башкирии «двухлетний ребенок провел ночь в сугробе на 25-градусном морозе в одних колготках и футболке и впал в кому».

На ОТР﻿ говорится, что «башкирские следователи изучают обстоятельства происшествия в Мелеузовском районе республики, в результате которого от обморожения мог погибнуть двухлетний ребенок. Возбуждено уголовное дело».

Уфимские архитекторы участвуют в конкурсе на лучший проект больницы. По данным ТАСС, заявки на участие во Всероссийском конкурсе на лучший архитектурный проект центральной районной больницы поступили от 29 компаний. В частности, заявки на конкурс подали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Ульяновска, говорится в сообщении. Автор лучшего проекта ЦРБ на 400 коек получит премию 1 млн рублей, на 240 коек — 800 тыс. рублей, на 80 коек — 600 тыс. рублей. Имена победителей назовут в конце мая, добавили в ТАСС.

Лимит на маски? ОНФ в ходе мониторинга зафиксировал повышение цен на медицинские маски и противовирусные препараты в Московской и Псковской областях и в Удмуртии, сообщает РИА Новости и отмечает, что все данные о завышении цен будут переданы президенту РФ Владимиру Путину. «Ранее в "Молодёжке ОНФ" рассказали, что общественники во время рейда в Башкирии столкнулись с ситуацией, когда фармацевты отпускали лимитированное количество масок одному покупателю», — говорится в сообщении. Спрос россиян на медицинские маски вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, Число заболевших в КНР сейчас составляет 42 638 человек, скончались 1016, информировало агентство.

Семья убийцы педофила из Уфы пожаловалась на травлю. Портал NEWS.ru﻿ передает, что «родные Владимира Санкина, который до смерти избил педофила, сообщили о давлении со стороны жёлтой прессы. По их словам, людей настраивают против мужчины и его семьи. Так, появились сообщения о том, что задержанный избивал погибшего вместе с детьми, а после украл у него деньги». «Вообще не знаю, кто это доносит. Кто-то против нас настраивает», — рассказала супруга Санкина. При этом она отметила, что такие публикации были ожидаемы, передаёт портал. В NEWS.ru напомнили, что жителя Уфы Владимира Санкина, спасшего детей от педофила, но при этом убившего его, обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека. За это ему грозит 15 лет лишения свободы.