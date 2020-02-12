Башкирия в федеральных СМИ: О судьбе найденного в сугробе ребенка; списали долг по ипотеке
УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.
Башкирия в числе регионов, где больше всего одобрено заявок на выплату на погашение ипотеки многодетным. Семьям списали долги по ипотеке на полмиллиарда рублей.
Поддержка многодетных ипотечников. Регионами-лидерами по одобренным заявкам на получение 450 тыс. рублей господдержки для многодетных семей на выплату ипотеки стали Московская область, Башкортостан и Свердловская область. Об этом информировала «Стройгазета» со ссылкой на данные компании ДОМ.РФ, которая является оператором программы. По данным на 7 февраля этого года, большее количество одобренных заявок пришлось на Московскую область — 2 104 положительных решения на погашение ипотечного кредита на сумму 937 млн рублей. В Башкортостане одобрена поддержка по 1 296 заявлениям на 573 млн рублей. В Свердловской области — 1 173 решения, 517 млн рублей. В топ-5 вошли также Ханты-Мансийский автономный округ (1 131 заявление) и Тюменская область (1 121 заявление). Всего после запуска программы одобрено 31,6 тыс. заявок на 13,9 млрд рублей. Госпрограмма, по которой можно получить выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети, пояснили в газете.
В Уфе опровергли слух об отказе принимать пациента, вернувшегося из Китая. Как передает ИА REGNUM, главврач инфекционной клинической больницы №4 Уфы Радик Галимов опроверг распространённую в СМИ информацию о том, будто врачи его больницы отказались обследовать гражданина РФ, вернувшегося из Китая. Об этом он заявил 11 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, уточняется в сообщении. «Конкретно этот случай места не имел. У нас в приемном покое данный случай не зафиксирован», — приводит агентство слова Галимова. Ранее сообщалось, что врачи уфимской инфекционной больницы отказались обследовать гражданина РФ, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, напомнили в REGNUM.
Найденного в сугробе башкирского ребенка возьмет под опеку дедушка. Об этом узнали «Вести.ру». В сюжете говорится, что «двухлетний мальчик, которого нашли в сугробе в башкирском селе Нугуш, вышел из комы. Как рассказал журналистам дедушка ребенка, сейчас мальчик находится на лечении в Уфе». Мужчина по имени Салих в интервью рассказал, что хочет оформить опеку над внуком, так как его невестка безответственная. В ночь на 11 февраля ее не было дома, и мальчик, проснувшись ночью, пошел искать ее. «Она ушла пить к соседям вместе со своим любовником», – пояснил Салих и признался, что не хочет, чтобы мальчик и дальше оставался с матерью.
11 февраля многие федеральные СМИ передали, что в Башкирии ночью в снегу нашли замерзшего ребенка и доставили в больницу. Так, телеканал НТВ рассказал, что в Башкирии «двухлетний ребенок провел ночь в сугробе на 25-градусном морозе в одних колготках и футболке и впал в кому».
На ОТР говорится, что «башкирские следователи изучают обстоятельства происшествия в Мелеузовском районе республики, в результате которого от обморожения мог погибнуть двухлетний ребенок. Возбуждено уголовное дело».
Уфимские архитекторы участвуют в конкурсе на лучший проект больницы. По данным ТАСС, заявки на участие во Всероссийском конкурсе на лучший архитектурный проект центральной районной больницы поступили от 29 компаний. В частности, заявки на конкурс подали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Ульяновска, говорится в сообщении. Автор лучшего проекта ЦРБ на 400 коек получит премию 1 млн рублей, на 240 коек — 800 тыс. рублей, на 80 коек — 600 тыс. рублей. Имена победителей назовут в конце мая, добавили в ТАСС.
Лимит на маски? ОНФ в ходе мониторинга зафиксировал повышение цен на медицинские маски и противовирусные препараты в Московской и Псковской областях и в Удмуртии, сообщает РИА Новости и отмечает, что все данные о завышении цен будут переданы президенту РФ Владимиру Путину. «Ранее в "Молодёжке ОНФ" рассказали, что общественники во время рейда в Башкирии столкнулись с ситуацией, когда фармацевты отпускали лимитированное количество масок одному покупателю», — говорится в сообщении. Спрос россиян на медицинские маски вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, Число заболевших в КНР сейчас составляет 42 638 человек, скончались 1016, информировало агентство.
Семья убийцы педофила из Уфы пожаловалась на травлю. Портал NEWS.ru передает, что «родные Владимира Санкина, который до смерти избил педофила, сообщили о давлении со стороны жёлтой прессы. По их словам, людей настраивают против мужчины и его семьи. Так, появились сообщения о том, что задержанный избивал погибшего вместе с детьми, а после украл у него деньги». «Вообще не знаю, кто это доносит. Кто-то против нас настраивает», — рассказала супруга Санкина. При этом она отметила, что такие публикации были ожидаемы, передаёт портал. В NEWS.ru напомнили, что жителя Уфы Владимира Санкина, спасшего детей от педофила, но при этом убившего его, обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека. За это ему грозит 15 лет лишения свободы.