В Уфе на месте гаражей в Белореченском микрорайоне построят школу гимнастики

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на месте гаражей построят физкультурно-оздоровительный комплекс для учеников детско-спортивной школы по гимнастике. На участке в Кировском районе, где сейчас кооператив «Белореченский», построят ФОК для гимнастов. Подрядчиком объекта выступает «Дортрансстрой».

Снос гаражей в данный момент замедлился. До сегодняшнего дня этой работой занимались только структуры администрации района, теперь к ней подключаются и структуры подрядчика. Члены кооператива не вывозят свои боксы, поэтому администрация обратилась к ПГК «Белореченский» с иском о возмещении расходов, связанных с демонтажом. В сумму расходов будут включены затраты, связанные с перевозом гаража, установкой его на новое место, привлечение техники и рабочих.