Trade-in от ГК «Первый Трест»: выгода до 328 000 рублей

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня Trade-inодна из наиболее популярных услуг на рынке недвижимости. Это простое и удобное решение квартирного вопроса для тех, кто хочет быстро решить все формальности, связанные с поиском, продажей и покупкой недвижимости, имеет квартиру на вторичном рынке, но мечтает о новостройке.

Услуга Trade-in от ГК «Первый Трест» привлекательна для покупателей тем, что компания продаёт вторичное жильё по рыночной стоимости в максимально короткие сроки. ГК «Первый Трест» одной из первых вышла с такой концепцией на рынок недвижимости республики Башкортостан. Большинство застройщиков, которые использовали эту программу ранее, принимали квартиры на баланс, но с большим дисконтом – в 15-20%. ГК «Первый Трест» принимает квартиры нареализацию – то есть помогает собственнику продать объект по максимально выгодной цене.

«Для клиентов ГК «Первый Трест» услуга по продаже вторичной недвижимости предоставляется абсолютно бесплатно. Компания берёт на себя все расходы по юридическому сопровождению сделки, сбору документов и поиску покупателей. Плюс воспользовавшись услугой Trade-in вы получаете дополнительную скидку 2 % на новую квартиру в одном из наших жилых комплексов. В среднем выгода на двухкомнатную квартиру по этому предложению составляет в районе 110 000 рублей, а на трёхкомнатную квартиру около 200 000 рублей. Такие преференции делают услугу Trade-in от ГК «Первый Трест» выгодной вдвойне и дают вам возможность, либо снизить стоимость доплаты за новую квартиру, либо взять новую квартиру большей площадью, чем планировали изначально», — комментирует руководитель направлений по работе с агентской сетью и Trade-in ГК «Первый Трест» Адель Сайфуллина .

Скидка на квартиру при использовании этой услуги может быть весьма существенной, до328 929 руб[1].

Неоспоримым преимуществом услуги Trade-in от ГК «Первый Трест» является полное сопровождение сделки специалистами компании, что гарантирует чистоту и удобство сделки.

Особенных ограничений на недвижимость, которую принимаю на Trade-in, нет.

« Наша задача помочь людям продать жильё даже если это хрущёвка или комната. На реализацию также принимаются квартиры и загородные дома в радиусе 30 км. от города, и даже квартиры с обременением», — говорит Адель Сайфуллина .

Воспользоваться услугой Trade-in можно при покупке недвижимости в любом комплексе ГК «Первый Трест». Сейчас в продаже недвижимость в ЖК «Уфимский Кремль», КИК «На Успенской» и клубном доме «Соты». При этом воспользоваться услугой Trade-in можно как на квартиры в строящихся, так и в уже построенных домах.

Процесс покупки новостройки в Trade-in проходит довольно просто. Необходимо прийти в офис продаж ГК «Первый Трест» и выбрать квартиру своей мечты. Потом оценщик проводит экспертизу квартиры, которую клиент планирует продать. Когда оценка готова, с ней знакомят владельца недвижимости, если его все устраивает – заключают договор. После этого клиент бронирует понравившуюся квартиру. Кстати, срок брони с фиксацией стоимости для клиентов, решивших воспользоваться услугой Trade-in составляет 28 дней. Обе сделки – по продаже и по покупке – проходят в один день в режиме одного окна. Плюс подать документы на регистрацию в Росреестр можно прямо из офиса компании ГК «Первый Трест», что очень экономит время.

Покупая квартиру в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест» вместе с услугой Trade-inможно воспользоваться материнским капиталом, жилищными сертификатами, рассрочкой или ипотекой. Ипотечный брокер подберёт оптимальные условия кредитования, ведь жилые комплексы ГК «Первый Трест» аккредитованы в 21 ведущем банке страны.

Всех, кто заинтересовался услугой Trade-inждут в офисе продаж по адресу:

г. Уфа, ул. Достоевского, 68, задать интересующие вопросы вы можете по телефону: 8 (347) 222-0-111.

[1] Сумма 2 % скидки на четырёхкомнатную квартиру в клубном доме «Соты», площадью 110,9 кв. м.