Мамба будет знакомить по тегам

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Крупнейший российский сервис онлайн-знакомств объявил об очередном крупном обновлении. Теперь пользователи могут создавать собственные теги и искать по ним.

Новая функция устроена максимально просто: человек добавляет готовые или уникальные теги, которые отражают его взгляды на жизнь, хобби и менталитет. Далее пользователь может добавить теги в фильтры поиска, вместе с другими параметрами, и посмотреть, кто на Мамбе максимально ему подходит.

Разработчики приложения уверены, что наличие данных меток сделает поиск второй половины не только более быстрым, но и качественным, ведь общие интересы и увлечения сближают людей.

Руководитель мобильной разработки Мамбы Виталий Борисов сообщил редакции, что для запуска новой функции было затрачено довольно много ресурсов. «Мы добавили возможность указывать произвольные теги, обновили дизайн переработали форму фильтров поиска», — говорит он.

В первые дни после запуска на Мамбе было создано 50 000 новых тегов. Полмиллиона человек указали в анкете свои интересы и увлечения. Самыми популярными тегами у женщин стали: чувство юмора, позитивное общение, чтение книг, саморазвитие, животные. У мужчин в приоритетах: автомобили, фильмы, саморазвитие, позитивное общение, секс.

Теги — это своего рода личный брендинг. Указывая их в своем профайле, человек добавляет штрихи к своему портрету на Мамбе и таким образом заявляет о своей уникальности.

«Женщины более активно добавляют теги в анкету, в среднем, на одну женщину в системе приходится четыре тега, а на мужчину всего два», — говорит директор по маркетингу Мамбы Петр Бойцов.

Справка о компании

MAMBA — самый популярный сайт и приложение для знакомств в России. Начиная 2003 года люди ищут здесь пару каждый день. На данный момент на Мамбе зарегистрировано более 40 миллионов человек, а ежесекундно здесь находится в онлайне более 100 тысяч пользователей со всего мира. Мамба — это приложение с бесплатной регистрацией и бесплатными базовыми функциями: вы можете общаться, выходить в прямые эфиры, ставить «лайки» и искать людей по параметрам.